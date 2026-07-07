Лекции, мастер-классы и более 230 работодателей: в Томской области прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томской области завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие развернулось на 20 площадках по всему региону, собрало более 2,4 тыс. участников, а также более 230 работодателей.

Чем еще была примечательна прошедшая ярмарка — рассказываем в нашем материале.

От инженера до агронома: кого искали и кто пришёл

Фото: Савелий Петрушев

Томская область вошла в число 13 российских регионов, подключившихся к федеральной онлайн-сессии «Рынок труда будущего: вызовы, тренды, решения» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Для региона это стало дополнительным поводом заявить о себе как о площадке, где системно работают с вопросами занятости и подготовки кадров.

Работодатели на ярмарке представляли самые разные отрасли: крупные промышленные предприятия — АО «Сибирский химический комбинат», АО «Томская генерация», ООО «НПО Сибэлектромотор», ООО «Томскнефтехим» — соседствовали с компаниями из агропромышленного комплекса, здравоохранения, строительства, торговли и малого бизнеса.

Фото: Савелий Петрушев

Зарплатные предложения варьировались от 35 до 250 тыс. рублей и выше. Среди самых существенных предложений — агрокомпания «Агро» из Первомайского района с зарплатой в 300 тыс. рублей, томская компания «Микран», которая ищет специалиста по интеграции прикладных решений за те же деньги, и «Чулымлес», предлагающий водителю по вывозке леса 250 тыс. рублей.

— В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства в Томской области проходит на 20 площадках. Вся неделя была наполнена карьерными мероприятиями, в том числе для школьников и студентов. Свои вакансии представили порядка 230 работодателей, которые готовы принять на работу почти 2,5 тыс. человек. В Томске порядка 80 работодателей и 1,5 тыс. вакансий, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева. — Динамика стабильная: по-прежнему требуются врачи, водители, педагоги, инженерные профессии в разных сферах.

Среди участников ярмарки — самые разные люди. Студент второго курса Томского колледжа информационных технологий Иван пришёл «посмотреть, что есть на рынке».

Студент Иван Фото: Савелий Петрушев

— Я пришел узнать, познакомиться с потенциальным работодателем. Маловато предложений по информационным технологиям — системному администрированию, информационной безопасности. Но, в целом, по любому профилю можно найти вакансии, — поделился впечатлениями студент второго курса Томского колледжа информационных технологий Иван. — Я пообщался с представителями силовых структур, мне предложили вакансию по моей специальности, записали номер.

Еще один соискатель — Никита — искал вакансии в области сельского хозяйства:

Соискатель Никита Фото: Савелий Петрушев

— Я узнал из новостной ленты, что проводится такая ярмарка, и решил посмотреть, какие есть вакансии. Меня интересовала в первую очередь компания «Сибагро». Она довольно известна в Томске, много положительных отзывов о ней слышал. Пообщался с представителем компании, договорились, что я отправлю им резюме и они решат, что могут мне предложить. Я ищу что-то в сфере, связанной с сельским хозяйством и агрономией — планирую пообщаться и с другими работодателями. В целом все отзывчивые, можно подойти к любому организатору, — отметил участник ярмарки Никита.

Молодёжный блок: фестиваль профессий и научный стендап

Фото: Савелий Петрушев

Отдельный акцент на ярмарке был сделан на молодёжь. Для этой аудитории развернули интерактивный фестиваль профессий, который посетили 444 человека. Более 15 организаций и учебных заведений проводили мастер-классы: участники ставили химические опыты, знакомились с основами криминалистики, делали косметику и путешествовали с помощью VR-технологий.

Параллельно работал научно-популярный лекторий: молодые учёные и эксперты в формате научного стендапа рассказывали о карьерных путях и перспективах работы в регионе.



Лекторий в рамках Всероссийской ярмарки Фото: Савелий Петрушев

— Мы развернули фестиваль профессий, лекторий, где молодые специалисты и рабочие передают свой опыт студентам. Особое внимание в регионе мы уделяем популяризации рабочих профессий, — рассказала заместитель председателя правительства Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

Переобучение как второй шанс

Заинтересованная молодежь и ее потенциальные работодатели Фото: Савелий Петрушев

Один из заметных акцентов ярмарки — возможности бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры». Специалисты Кадрового центра весь день консультировали участников, рассказывали о программах и помогали с выбором нового направления.

Показательная история — у Анастасии Небесной. Пятнадцать лет она проработала электромехаником связи в РЖД. Сейчас — инженер по внедрению ИИ в компании «Транстерминалойл».

Анастасия Небесная и Светлана Грузных на федеральной онлайн-сессии «Рынок труда будущего: вызовы, тренды, решения» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой Фото: Савелий Петрушев

— Моё направление мне предложила кадровый консультант Кадрового центра, — говорит Анастасия. — Нас учили не просто теории, а давали реальные практические задания. Главным преимуществом новой профессии стала возможность сотрудничества в гибридном формате — я могу работать и проводить время с семьёй. Всем, кто думает о смене профессии, советую попробовать.

По словам Светланы Грузных, за последние пять лет по программам переобучения прошли более 7 тысяч человек, из которых 82% нашли новое место работы или продвинулись по карьерной лестнице.

— Мы провели анализ и увидели, что они не просто поменяли профессию, а повысили доход своей семьи, — подчеркнула Светлана Грузных.

Никто не уйдёт без предложения

Фото: Савелий Петрушев

Организаторы подчёркивают: ярмарка — это не разовый контакт, а начало работы.

— В этом году мы поставили перед собой амбициозную задачу — поработать с банком резюме. Кто сегодня не встретил своего работодателя, может оставить информацию о себе, и мы обязательно выйдем с ними на связь: просмотрим базу по Томской области и предложим перечень вакансий. Резюме высококвалифицированных специалистов мы передадим в руки карьерных консультантов. А они, в свою очередь, возьмут этих людей на индивидуальное карьерное сопровождение, — отметила Людмила Дмитриева.

Вакансии с ярмарки — лишь часть того, что доступно для соискателей прямо сейчас. На портале «Работа России» в Томской области размещено более 9300 открытых позиций от 1070 работодателей.

— Ярмарка «Работа России. Время возможностей» проходит уже третий год, и за это время мы отточили форматы до максимальной эффективности. В этом году мы подготовили акселератор, фестиваль профессий с интерактивными зонами, лекторий от действующих практиков, открытые собеседования, а также узкие тренинги по составлению резюме и развитию мягких навыков и консультации, посвященные открытию собственного дела. Такое разнообразие доказало эффективность: более 550 участников уже перешли к следующему этапу отбора. Но нам важно, чтобы каждый посетитель закрыл свой запрос на трудоустройство, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

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