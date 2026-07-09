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Женщина разбила машину изменившего ей возлюбленного в Томской области

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В городе Асино местная жительница разбила «Хонду» своего возлюбленного, когда узнала, что он ей изменил, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Пострадавший — 33-летний мужчина — сообщил полицейским, что на ночь оставил свой автомобиль около дома по улице Сентябрьской. На следующий день на иномарке появились многочисленные повреждения.

Оперативники изучили записи с камер наблюдения и нашли подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, которая призналась в преступлении.

— В ходе разбирательства выяснилось, что девушка находилась в любовных отношениях с потерпевшим, но узнав об измене возлюбленного, решила отомстить ему: она взяла деревянную палку и разбила иномарку, — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила порядка 90 тыс. рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Теперь ей грозит штраф, обязательные работы или до двух лет колонии.

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