«Эксперт РА» отозвало кредитный рейтинг Томской области и ее облигаций из-за истечения срока договора

1 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения кредитные рейтинги Томской области и ее облигаций в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Ранее у региона действовал рейтинг на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.

— Экономика региона является диверсифицированной с упором на добычу полезных ископаемых. Область входит в десятку российских регионов, ведущих интенсивную добычу нефти и газа, — отмечают аналитики.

Как сообщалось, в апреле «Эксперт РА» понизило рейтинги Томской области и ее облигаций с уровня «ruВВВ+» до «ruВВВ». Понижение рейтинга было обусловлено негативной динамикой ряда бюджетных показателей по итогам 2025 года. Наблюдалось также снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам, резкое увеличение дефицита бюджета относительно предыдущего года и рост долговой нагрузки.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков облигаций Томской области — серий 34072 (10 млрд рублей, дата погашения — 12 декабря 2027 года), 35067 (20 млрд рублей, 23 июля 2027 года), 34074 (5 млрд рублей, 13 марта 2028 года), 34075 (8 млрд рублей, 6 декабря 2028 года), 34076 (10 млрд рублей, 26 ноября 2030 года), 35077 (5 млрд рублей, 15 ноября 2032 года) и 35078 (5 млрд рублей, 6 октября 2032 года).

По итогам января-марта 2026 года бюджет Томской области был исполнен с дефицитом 7,9% расходов. В структуре собственных доходов НДФЛ в первом квартале составил 6,19 млрд рублей (36,8% от плана), налог на прибыль организаций — 3,83 млрд рублей (22,8%), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ — 3,11 млрд рублей (18,5%), налог на имущество — 1,98 млрд рублей (11,8%).

Госдолг региона на 1 июня был равен 58,68 млрд рублей, в том числе 29,78 млрд рублей пришлось на бюджетные кредиты, 22,9 млрд рублей — на ценные бумаги, 6 млрд рублей — на банковские кредиты.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 127,75 млрд рублей, расходы — 127,92 млрд рублей, дефицит — 170,3 млн рублей, или 0,13% расходов.

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