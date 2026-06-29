В Томске открылась выставка современной китайской живописи Сун Кэ «В стране облаков»

29 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 26 июня, в Томском областном художественном музее открылась выставка современного китайского художника Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная».

Экспозиция погружает зрителя в атмосферу китайской эстетики, где природа, миф и человек существуют в едином художественном пространстве. В ней представлены более 50 картин, которые включают традиционные пейзажи шань-шуй («горы и воды»), цикл фантазийных женских образов «Знаки зодиака», фей граната, клубники и личи, а также изображения цветов и экзотических птиц.

Работы сочетают традиционные каноны китайской живописи с современными материалами и техниками. Они выполнены на рисовой бумаге органическими и минеральными красками.

Увидеть картины одного из ярких представителей современной живописи Китая в Томске можно будет до 30 августа, а также в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Художник Сун Кэ на открытии выставки Фото: Савелий Петрушев

Китайский художник Сун Кэ и заведующая отделом экспозиционной и выставочной деятельности ТОХМ Ярослава Беспалова Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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