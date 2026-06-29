18+
18+
выставка куда сходить интересные новости Томска картины в Томске Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости
РЕКЛАМА

В Томске открылась выставка современной китайской живописи Сун Кэ «В стране облаков»

В пятницу, 26 июня, в Томском областном художественном музее открылась выставка современного китайского художника Сун Кэ «В стране облаков. Поднебесная».

Экспозиция погружает зрителя в атмосферу китайской эстетики, где природа, миф и человек существуют в едином художественном пространстве. В ней представлены более 50 картин, которые включают традиционные пейзажи шань-шуй («горы и воды»), цикл фантазийных женских образов «Знаки зодиака», фей граната, клубники и личи, а также изображения цветов и экзотических птиц.

Работы сочетают традиционные каноны китайской живописи с современными материалами и техниками. Они выполнены на рисовой бумаге органическими и минеральными красками.

Увидеть картины одного из ярких представителей современной живописи Китая в Томске можно будет до 30 августа, а также в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Художник Сун Кэ на открытии выставки
Фото: Савелий Петрушев
Китайский художник Сун Кэ и заведующая отделом экспозиционной и выставочной деятельности ТОХМ Ярослава Беспалова
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей ждут град, грозы и ливни

14 июня 2026
Томские новости

Самолет, вызывающий осадки, применили для борьбы с лесными пожарами в Томской области

16 июня 2026
Бизнес

«Регион для человека»: как в Томской области ищут новые стратегии работы с человеческим капиталом

25 июня 2026
Томские новости

Благоустройство общественных пространств в Томске идет с частичным опережением графика

8 июня 2026
Томские новости

Дополнительные поезда Томск — Асино запустят в пятницу

9 июня 2026
Томские новости

Сенсорный сад «Мурашки» открылся в Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока»

11 июня 2026
Томские новости

В выходные в Томске перекроют движение по ул. Кулагина

4 июня 2026
Томские новости

В Томске откроется выставка технологий с VR-тренажерами и техникой

22 июня 2026
Томские новости

В Стрежевом ввели лимит на отпуск топлива

23 июня 2026