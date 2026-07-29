Томский планетарий откроет космос в Парабели при поддержке «Газпромнефть-Востока»

29 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Томский планетарий (структурное подразделение Томского областного краеведческого музея) запускает просветительский проект «Космос в гости». Он стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города» и реализуется при поддержке «Газпромнефть-Востока».

Пилотной территорией проекта, рассчитанного на школьников средних классов, станет Парабельский район. Для занятий будут использовать мобильный планетарий – уникальный надувной купол, в котором можно будет провести лекцию для 25 человек одновременно.

Программа проекта разработана с учетом возраста детей и позволяет постепенно погружать школьников в изучение космоса, естественных наук и инженерных профессий. К примеру, для учеников 5-6 классов занятия проходят в игровой форме. Ребята своими руками собирают модель молекулы воды из атомов-шариков и проводят первые научные эксперименты. Подростки 7-8 классов погружаются в историю покорения космоса и особенности профессии пилотов. На примере биографиисвоего земляка – томского космонавта Н.Н. Рукавишникова, ребята проходят настоящие испытания на вестибулярном аппарате и шифруют сообщения с помощью азбуки Морзе. А девятиклассникам предстоит профориентационный штурм. Они смогут пройти психологические тесты и узнают, как томские заводы создают оборудование для реальных спутников. Проект показывает, что космос – это не только полеты и открытия, но и вполне земные, очень востребованные профессии.

Мобильный планетарий легко транспортируется, поэтому занятия можно проводить практически в любой школе. Приобретенный пакет лицензионных полнокупольных фильмов и наборов для проведения игровых и практических занятий позволяет методистам быстро создавать новые программные модули под запросы педагогов. Томский областной краеведческий музей имеет филиалы в Асиновском, Колпашевском, Чаинском, Кривошеинском и Томском районах. В дальнейшем мобильный планетарий станет общим выездным активом музейной сети, что сделает высокотехнологичный «Космос в гости» регулярным и доступным событием для тысяч сельских школьников по всей Томской области.

– Мы поддержали этот проект, потому что подход к проработке темы дает возможность ребенку не просто «посмотреть на звезды», а примерить на себя инженерные, исследовательские и управленческие роли. Это полезный опыт, который может повлиять на дальнейший выбор профессии и определить жизненную траекторию на годы вперед, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Ярчинский.

– Когда ребенок впервые видит звездное небо под куполом планетария и узнает, что космические корабли летали с деталями, сделанными в Томске, — в этот момент рождается не просто гордость за свой край, а настоящий живой интерес к науке и технологиям. Мы не просто даем знания — мы зажигаем любопытство, показываем, что физика, астрономия и инженерия могут быть увлекательными и доступными. Это те эмоции и открытия, ради которых мы работаем. Спасибо нашим партнерам за то, что помогают нам делать науку близкой и понятной для каждого школьника Томской области, — подчеркнула заместитель начальника Департамента по культуре Томской области Юлия Кобзева.

– Мы не ждем, когда ребенок приедет в областной центр, мы привозим передовой контент прямо в школу. Наш проект – это образовательные занятия в основе которых просмотр фильма в мобильном планетарии, интерактивные занятия и даже краеведение. К примеру, модели космических кораблей стали для нас наглядной летописью родного края. Ведь «Восток» Гагарина летал с деталями, созданными на томском предприятии НПЦ «Полюс», а триумфальная посадка «Бурана» стала возможной благодаря прибору Ш-300, который сделали на Томском приборном заводе. Это не просто экспонаты – это гордость, которую можно увидеть и пощупать руками, — отметила руководитель проекта «Космос в гости» Татьяна Сапьян.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» – ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности компании. Он ежегодно проводится по программе социальных инвестиций «Родные города». Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям: образование, спорт, культура, культура народов севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано более 1200 социальных проектов.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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