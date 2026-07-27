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В Томске пройдет «Мохнатый квест» для собак и их хозяев

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В воскресенье, 2 августа, в Томске пройдет благотворительная игра-прогулка «Мохнатый квест» для владельцев собак и всех, кто любит животных.

Участники получат карту с маршрутом по dog-friendly местам города: кафе, магазинам и общественным пространствам. Во время прогулки хозяева вместе с питомцами будут выполнять задания, собирать памятные стикеры и открывать новые места Томска.

Главная цель квеста — развитие культуры ответственного владения животными и создание комфортной городской среды для людей с питомцами. Кроме того, собранные с регистрационных взносов средства направят на помощь бездомным животным, находящимся под опекой Содружества.

Принять участие могут не только владельцы собак, но и те, кто хочет провести день в компании любителей животных.

В этом году маршрут пройдет по партнерским площадкам, среди которых Make Love Pizza, Pugg’s Coffee, кондитерская «Бублик», «Лавка художника», «Академия Фотографии», «УтроЗдесь», «Тайная комната», Томский центр современной культуры, Sweet Concept, Flora Contora и БУРГЕР ЛАБ.

На некоторых точках участников ждут дополнительные активности: угощения для собак, скидки, фотосессии и небольшие подарки. Например, в «Академии Фотографии» с 14:00 до 18:00 можно будет поучаствовать в экспресс-фотосъемке, а в Томском центре современной культуры получить скидку 10% на меню буфета.

Зарегистрироваться на квест можно до 30 июля, стоимость участия — 450 рублей.

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