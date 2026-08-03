Урожай в Томской области в 2026 году может быть лучше прошлогоднего при спокойной осени — власти

3 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Власти Томской области рассчитывают на получение в 2026 году урожая выше уровня 2025 года, когда дождливая осень помешала уборке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя начальника регионального департамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко.

«Если осень позволит, то урожай будет лучше прошлого года. В прошлом году нас залило, как и в позапрошлом. Где-то были условия лучше, но осень была очень дождливой, поэтому потери урожая были большие», — сказал Савенко на полях регионального «Дня поля» в понедельник.

По его словам, первая неделя сбора урожая показала хороший уровень озимых, отдельные хозяйства получают урожайность более 40 ц/га.

Заместитель председателя правительства Томской области Михаил Ратнер, выступая на «Дне поля», уточнил, что на сегодняшний день уже заготовлено более 50% кормов из расчета 30 центнеров на одну условную голову скота.

В уборке урожая в этом году участвуют 415 зерноуборочных и 65 кормоуборочных комбайнов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году аграрии Томской области собрали порядка 392 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (в бункерном весе). Средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара, чтоо на 38,6% больше, чем в 2024 году, когда была сложная погодная обстановка.

Уборочная кампания в 2026 году началась в Томской области 24 июля, идет сбор озимых, а также уборка овощей открытого грунта.

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