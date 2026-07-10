18+
18+
РЕКЛАМА

Томских фотографов приглашают на фотодень с Godox

Афиша Томска, Город, Конкурсы и акции, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить мероприятия для фотографов афиша Томска Томских фотографов приглашают на фотодень с Godox

18 июля, в субботу, в Томске пройдет Godox Photo Day, в рамках которого все желающие смогут поработать с новинками профессионального осветительного оборудования Godox.

А также получить советы по съемке от практикующих фотографов и официального российского дистрибьютора бренда.

Как отметил организатор мероприятия в Томске Александр Почтарев, крупные профильные выставки сегодня проводятся преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, да и общее число таковых сократилось. Фотографам и видеографам стало сложнее оценивать технику не имея возможности лично ознакомиться с устройством до покупки. В наше время информация из интернет-каталогов и обзоров не всегда дает возможность получить объективное представление об оборудовании, тогда как на площадке можно не только увидеть оборудование в действии, но и провести полноценный тест-драйв.

Сотрудничество с Godox длится уже много лет, подчеркнул Александр. На сегодня это один из лидеров в сегменте фото- и видеосвета, предлагающий также микрофоны и широкий спектр аксессуаров для съемки.
В программе Godox Photo Day тестирование актуального оборудования Godox ,консультации экспертов, мастерклассы.

Своим опытом поделится преподаватель Академии Фотографии Евгения Орлова. Она расскажет об основах синхронизации, работе с фотовспышками и схемах света. Мастер-класс по работе с профессиональным студийным оборудованием проведет коммерческий фотограф, основатель FV School (Санкт-Петербург), креативный директор студии FV STUDIO Павел Дугин.

Участников также ждут практические задания, выполняя которые молодые и опытные фотографы смогут пополнить свое портфолио. Приятным бонусом фотодня станет розыгрыш полезных подарков от компании Godox.

Godox Photo Day стартует в 12.00 по адресу ул. Гагарина, 48. Вход свободный, по обязательной предварительной регистрации.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

До 60 выросло количество лесных пожаров в Томской области

23 июня 2026
Рассказано

«Воображение памяти»: в Томске подростки создали зины по архивным фотографиям и семейным историям

1 июля 2026
Томские новости

«Ростелеком» развернул Wi-Fi и обсудил тренды кибербезопасности на форуме в Томске

15 июня 2026
Томские новости

Женщина разбила машину изменившего ей возлюбленного в Томской области

9 июля 2026
Томские новости

В Томской области потушили 11 лесных пожаров за сутки

24 июня 2026
Томские новости

В Томске создадут миниатюры утерянных зданий деревянного зодчества

2 июля 2026
Томские новости

Губернатор Томской области попросил автомобилистов не заправляться впрок и в канистры

2 июля 2026
Томские новости

В лесах Томской области введен режим ЧС

15 июня 2026
Дизайн

Старик Б.У. Кашкин: как развивалось творчество одного из самых ярких представителя андеграундного искусства

13 июня 2026