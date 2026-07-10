Томских фотографов приглашают на фотодень с Godox

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2026 // Фото: vk.com/godoxdaytomsk

18 июля, в субботу, в Томске пройдет Godox Photo Day, в рамках которого все желающие смогут поработать с новинками профессионального осветительного оборудования Godox.

А также получить советы по съемке от практикующих фотографов и официального российского дистрибьютора бренда.

Как отметил организатор мероприятия в Томске Александр Почтарев, крупные профильные выставки сегодня проводятся преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, да и общее число таковых сократилось. Фотографам и видеографам стало сложнее оценивать технику не имея возможности лично ознакомиться с устройством до покупки. В наше время информация из интернет-каталогов и обзоров не всегда дает возможность получить объективное представление об оборудовании, тогда как на площадке можно не только увидеть оборудование в действии, но и провести полноценный тест-драйв.

Сотрудничество с Godox длится уже много лет, подчеркнул Александр. На сегодня это один из лидеров в сегменте фото- и видеосвета, предлагающий также микрофоны и широкий спектр аксессуаров для съемки.

В программе Godox Photo Day тестирование актуального оборудования Godox ,консультации экспертов, мастерклассы.

Своим опытом поделится преподаватель Академии Фотографии Евгения Орлова. Она расскажет об основах синхронизации, работе с фотовспышками и схемах света. Мастер-класс по работе с профессиональным студийным оборудованием проведет коммерческий фотограф, основатель FV School (Санкт-Петербург), креативный директор студии FV STUDIO Павел Дугин.

Участников также ждут практические задания, выполняя которые молодые и опытные фотографы смогут пополнить свое портфолио. Приятным бонусом фотодня станет розыгрыш полезных подарков от компании Godox.

Godox Photo Day стартует в 12.00 по адресу ул. Гагарина, 48. Вход свободный, по обязательной предварительной регистрации.

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