Безопасность — это не инструкция. В Томске обсудили, как научить молодых специалистов видеть риски

1 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томская область стала площадкой форума-спутника Всероссийской недели охраны труда — 2026. Региональный «ВНОТ-Томск» прошёл 9–10 июня и собрал экспертов по охране труда, представителей бизнеса, власти, образования и здравоохранения для обсуждения современных подходов к безопасности труда и сохранению здоровья работников.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Минтруд РФ, оператором — Фонд «Росконгресс». В регионе соорганизаторами являются Департамент труда и занятости Томской области и ООО «Газпром трансгаз Томск». Всего в форума-спутника прошли более 30 мероприятий. Одним из самых значимых стал молодежный трек, посвященный риск-ориентированному мышлению. Что это значит — рассказываем в нашем материале.

Впервые в Томске

Владимир Мазур приветствует участников форума Фото: Савелий Петрушев

Открывая форум, губернатор Владимир Мазур подчеркнул, что для Томской области это не просто деловое событие, а признание регионального опыта и возможность вывести культуру безопасности и охраны труда на новый уровень.

— В мероприятии приняли участие представители 20 регионов — от Калининграда до Камчатки. Это руководители предприятий, спецслужб, представители бизнеса, разработчики информационных решений. Представленное на выставке приятно удивляет, дает курс на новые разработки. Мы продвинулись очень далеко вперед и в обеспечении, и в условиях, разработках. Это хороший рывок, — отметил глава региона. — Очень важно, что в форуме участвуют студенты ведущих томских вузов и колледжей, это будущее нашей технологической или трансферной безопасности.

Георгий Молебнов Фото: Савелий Петрушев

Региональное мероприятие-спутник ВНОТ также открыл директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Георгий Молебнов. Он отметил масштаб события и его темы: в центре обсуждения оказались не только вопросы охраны труда, но и здоровьесбережение, прогрессивные технологии, молодежные форматы и федеральные конкурсы в сфере охраны труда.

Молодежный трек

Фото: Савелий Петрушев

Одной из ключевых дискуссий форума стало молодежное пленарное заседание на тему риск-ориентированного мышления как ключевого навыка современного специалиста. Модератор, генеральный директор Национальной ассоциации охраны труда Ольга Кондратьева, обозначила главный вопрос так: должен ли риск-ориентированный подход стать базой обучения будущих специалистов или это уже универсальная компетенция любого профессионала — от инженера до юриста и экономиста.

Заместитель председателя правительства Томской области Светлана Грузных сделала акцент на том, что риск-ориентированное мышление сегодня важно для всех направлений подготовки. Она рассказала о региональной модели образования специалистов по охране труда, которая выстроена в связке вузов с реальным сектором. По её словам, несколько лет назад область вместе с ТУСУРом, ТПУ и ТГАСУ начала перестраивать подход к обучению по направлению «техносферная безопасность», поскольку работодатели указывали на недостаток практики.

Светлана Грузных Фото: Савелий Петрушев

— Сейчас в регионе действует модель, при которой уже с первого курса за студентами закрепляют наставников из числа действующих специалистов по охране труда на предприятиях. Студенты заранее знакомятся с будущей профессией, проходят практики и стажировки в конкретных организациях, а сами наставники дополнительно обучаются по программам развития наставнических компетенций, — рассказала Светлана Грузных. — Эта система даёт измеримый результат: в 2025 году уровень производственного травматизма в Томской области сократился на 15%.

Отдельно она подчеркнула, что современный специалист по охране труда должен быть не только экспертом в своей области, но и медиатором, модератором и наставником внутри компании. Поэтому вместе с профессиональными знаниями играют роль «мягкие» навыки — от коммуникации и ораторского мастерства до тайм-менеджмента и проектного мышления.

Внимание к людям

Николай Бохан Фото: Савелий Петрушев

О человеческом измерении этой темы говорил академик РАН, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан. Он обратил внимание на то, что новое поколение специалистов приходит на рынок труда уже в условиях высокой тревожности, стресса и эмоционального выгорания. По его словам, молодые люди иначе смотрят на карьеру, быстрее реагируют на перегрузку и острее воспринимают дисбаланс между ней и личной жизнью. В этих условиях риск-ориентированное мышление невозможно развивать в отрыве от эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости, проактивности и других мягких навыков, которые помогают не только достигать результата, но и удерживать психологическую устойчивость.

— Молодежь имеет право на ошибки. Не имеем права на ошибки мы, как работодатели. Мы должны знать, что вся популяция наших сотрудников в любые времена, при любой власти делится примерно на 20/60/20. 20% всегда будут работать спустя рукава, несмотря на любые условия. 20% будут всегда хорошо, это трудоголики. КПД оставшихся 60% зависит от того, какие мягкие навыки им дал университет, какой у них работодатель, — отметил Николай Бохан.

Директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель связал тему безопасности с более широким вызовом — стремительным устареванием навыков на фоне технологических изменений и распространения искусственного интеллекта. По его словам, сегодня меняются не столько сами профессии, сколько наборы компетенций внутри них, а потому университету уже недостаточно просто готовить специалиста «на пять лет вперёд». Гораздо важнее научить человека действовать, выходя за профессиональные границы, переосмыслять собственную специальность и постоянно обновлять набор навыков в течение жизни.

Михаил Шепель Фото: Савелий Петрушев

Михаил Шепель подчеркнул, что растет значимость неформального и дополнительного образования, когда человек приходит учиться не ради диплома, а ради конкретного навыка, который нужен ему сейчас. В качестве одного из практических решений эксперт привёл модель «ИИ-наставника» — подход, при котором на предприятии появляется отдельный специалист или добавляется функция у кого-то из уже действующих сотрудников. Он помогает выявлять этапы процессов, где искусственный интеллект может высвобождать человеческий ресурс и повышать производительность труда.

— В этой связи, когда мы говорим о рисках быть невостребованными на рынке труда, мне кажется, нужно действовать совместно по трем направлениям. Первое — это работа самого человека. Сегодня есть колоссальная возможность постоянно свои навыки повышать, просто нужно этого не бояться делать, для этого есть огромное количество федеральных проектов, — отметил Михаил Шепель. — На уровне региона — это постоянный мониторинг востребованности навыков, стратегия управления соответствующими навыками. Ну и на предприятии — это эффективное использование ИИ для того, чтобы высвобождать соответствующие ресурсы, повышать производительность труда и тем самым давать молодым людям то, что они хотят, в том числе и ворк-лайф-баланс.

Корпоративная культура

Иван Филатов рассказывает о том, как СХК работает с молодежью Фото: Савелий Петрушев

Выступления работодателей показали, что формирование культуры безопасности начинается задолго до выхода молодого специалиста на предприятие. Руководитель проекта по взаимодействию с образовательными учреждениями СХК Иван Филатов коротко рассказал о системной профориентации — от школьных занятий и техтуров до практик, наставничества и тренингов для молодых специалистов. По его словам, ключевую роль здесь играет личный пример и простые, но устойчивые алгоритмы безопасного поведения.

Руководитель корпоративного центра обучения «Сибагро» Руслана Савченкова в свою очередь подчеркнула, что для удержания молодых сотрудников важна не только профессиональная подготовка, но и понятные карьерные треки, развитое наставничество, работа с учебными заведениями и создание среды, в которой человек чувствует себя нужным и услышанным. Она отметила, что компания выстраивает «бесшовный маршрут» — от ранней профориентации до адаптации и развития уже внутри предприятия.

Фото: Савелий Петрушев

Общий вывод молодежного пленарного заседания прозвучал так: безопасность сегодня всё меньше сводится только к инструкциям и формальным процедурам. И всё больше зависит от того, насколько человек умеет видеть риски заранее, работать в команде, адаптироваться к изменениям, управлять стрессом и принимать взвешенные решения. А значит, риск-ориентированное мышление из узкопрофессиональной компетенцией специалиста по охране труда превращается в часть общей рабочей культуры.

Фото: Савелий Петрушев

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