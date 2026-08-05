В Томском районе пройдут учения с применением БПЛА самолетного типа

5 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 6 августа, на территории Томского района пройдут учения, в рамках которых проведут запуски беспилотника самолетного типа.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, во время тренировки будут отработаны механизмы взаимодействия оперативных служб.

— С учетом масштабов планируемых мероприятий запуск беспилотников позволит в режиме реального времени оценить слаженность задействованных подразделений. Призываем жителей региона соблюдать спокойствие, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

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