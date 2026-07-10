«Ростелеком» расширил канал связи для жителей Северска в три раза

10 июля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» модернизировал магистральный интернет-канал, который обслуживает абонентов компании в городе Северске Томской области. Провайдер увеличил пропускную способность сети до 60 Гб/сек, что позволит жителям города комфортно пользоваться интернет-сервисами даже в часы пиковой нагрузки.

Для реализации проекта компания установила в северском узле связи дополнительное оборудование спектрального уплотнения (CWDM). Комплектующие, которые использовались при выполнении работ, российского производства и соответствуют мировым стандартам качества.

— Работа по поддержанию сети в актуальном состоянии является для нас приоритетной. Кроме улучшения качественных характеристик телеком-инфраструктуры в Северске, мы расширили каналы для части абонентов, проживающих в Кировском и Советском районах Томска, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— За последние пять лет мы наблюдаем значительные изменения в запросах жителей региона. Количество абонентов, которые пользуются двумя и более услугами от одного провайдера, выросло на 50%. Кроме того, растёт число пользовательских устройств на одно домохозяйство, что требует постоянного увеличения пропускной способности сетей. Мы стремимся не только соответствовать ожиданиям наших клиентов, но и создавать условия для комфортного использования цифровых сервисов в будущем, — подчеркнула заместитель директора-директор по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

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