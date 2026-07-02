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Томичей приглашают на «Ужин Цесаревича» с Игорем Шеиным

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В воскресенье, 5 июля, в Томске пройдет реконструкция торжественного ужина цесаревича Николая, который посетил город 135 лет назад. Гостей ждет гастроспектакль от гастроархеолога, исследователя сибирской гастрономии Игоря Шеина.

— Приезд цесаревича Николая стал историческим событием для Томска, и в год юбилея мы с большой радостью и ответственностью хотим рассказать об этом через традиции русской гастрономии. Нас ждет настоящий гастрономический спектакль с погружением в историю! — отмечают организаторы.

В рамках гастроспектакля будет воссоздано меню исторического ужина. Участников реконструкции ожидает пышный прием, который будет разделён на две части. Первая — закусочные столы в три подхода в сопровождении «Водок Королёва». Встреча будет проходить в холле отеля «Кухтерин».

Игорь Шеин
Фото: предоставлено организаторами

Вторая часть будет представлять собой ужин в зале ресторана. В основной части гастро-спектакля будут поданы суп-пюре из перепелов, аспази из енисейской нельмы, королевский пунш гляссе, а также жаркое из глухаря, гуся и тетерева. А в конце ужина гостей ждет знаменитый английский десерт XIX века — пудинг «Дипломат».

Вся трапеза будет сопровождаться «лучшим винным сопровождением ушедшей эпохи».

Фото: предоставлено организаторами

Гастроспектакль пройдет в ресторане «Кухтерин» на пер. Нахановича, 9. Стоимость билета: 10 000 рублей.

Начало в 19.00.

О том, кто такой Игорь Шеин, что он изучает и как проводит свои гастроспектакли, можно узнать в нашем материале.

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