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Песни The Beatles на русском прозвучат в центре Томска

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Во вторник, 7 июля, в Томске во дворике арт-бара «Пинты и ноты» состоится музыкальный вечер для любителей The Beatles. Здесь можно услышать хиты рок-группы в оригинальном звучании, а также в переводе на русский язык в исполнении коллектива «Ё-Моё» Project.

Как сообщают организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», мероприятие приурочено ко дню рождения Ринго Старра — барабанщика именитой группы.

— Для нас подобные дни рождения участников группы: Маккартни, Леннона, Ринго, Харрисона — это всегда повод играть их композиции, — поясняет автор переводов песен The Beatles на русский язык, а также автор книги «Осколки неба, или подлинная история Битлз» Юлий Буркин — Англичане слушали песни The Beatles на родном языке, поэтому нам тоже нужно слушать их на русском языке, хоть мы и любим их на английском, однако, на родном интереснее.

Группа исполнит хиты The Beatles, в том числе Let It Be, Come Together, Yellow Submarine Mini‐Documentary, Yesterday и другие.

Концерт пройдет 7 июля во дворике арт-бара «Пинты и ноты» по адресу переулок Батенькова, 5 с 20.00 до 22.00.

Вход свободный.

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