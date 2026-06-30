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В начале июля томичей ждет тридцатиградусная жара

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В ближайшие дни, с 1 по 5 июля, местами в Томской области сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ожидается, что температура воздуха прогреется до +30 °С и выше.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности. Напомним также, что в регионе действует особый противопожарный режим, который накладывает запрет на разведение огня и проведение пожароопасных работ в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.

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