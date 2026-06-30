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В выходные в Томске изменится схема движения на Комсомольском проспекте

Город, Дороги, ЖКХ, Томские новости, интересные новости Томска схема проезда перекрытия В выходные в Томске изменится схема движения на Комсомольском проспекте

В пятницу вечером, 3 июля, в Томске изменится схема движения по пр. Комсомольскому на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, дорога будет сужена. Новая схема будет действовать до 23.00 воскресенья, 5 июля. В это время специалисты АО «Томск РТС» будут восстанавливать горячее водоснабжение.

В период ограничения движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании путей передвижения по городу.

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