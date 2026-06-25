«Регион для человека»: как в Томской области ищут новые стратегии работы с человеческим капиталом

25 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Турбулентная экономика, геополитические изменения, технологический ИИ-рывок — что делать и как справляться? Выясняем у экспертов.

В конце мая в Кадровом центре «Работа России» в Томске прошёл третий форум по развитию человеческого потенциала «Регион для человека. Время новых стратегий», организованный Сбером, Департаментом труда и занятости населения Томской области, кадровым центром «Работа России» при участии Томского государственного университета.

На одной площадке встретились самые разные эксперты: губернатор Владимир Мазур, представители Сбера, HeadHunter Сибирь, ветераны СВР, разведчики в отставке Елена Вавилова и Андрей Безруков, а также директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель и декан ФЖ ТГУ Илья Мясников. Они обсудили, как сохранять и развивать человеческий капитал региона в ситуации, когда старые рецепты перестают работать.

Илья

Мясников декан факультета журналистики Томского государственного университета Подзаголовком форума стали слова «Время новых стратегий» — это то, что понимается и ощущается на самых разных уровнях. Деловой ландшафт сегодня очень турбулентный, очень интересная и сложная экономическая ситуация, технологическая динамика, мы тут вспомним про искусственный интеллект. Рынок труда здесь тоже не исключение. Мы знаем, что сегодня у нас прекрасное время, когда нет безработицы. С другой стороны, во многих отраслях есть существенный дефицит кадров, дефицит ресурсов. Скорость и разнонаправленность перемен создают сложный клубок вызовов и возможностей для государства, бизнеса и общества.

Люди — главный ресурс

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Савелий Петрушев

Пленарную сессию форума открыл губернатор Томской области Владимир Мазур. По его словам, регион сделал несколько шагов, напрямую связанных с развитием человеческого потенциала. Они охватывают почти все ключевые сферы — от образования и здравоохранения до молодёжной политики и долгосрочного развития экономики.

Первой инициативой губернатор назвал актуализацию стратегии социально‑экономического развития Томской области. Последний раз её пересматривали в 2021 году, но после этого страна вошла в режим «совсем других вызовов», которые требуют от регионов изменения подходов. Среди ключевых рисков в документе отдельно выделена демография. По словам губернатора, это одна из самых серьёзных задач на ближайшие годы.

Отдельный блок выступления был посвящён университетам и их роли в развитии региона. По словам Мазура, Томская область ежегодно принимает большое количество студентов, и задача власти — не просто обеспечить им обучение, но и создать условия, при которых они захотят остаться. Губернатор связал университетскую притягательность с ростом инвестиционной активности.

— Рост инвестиционной активности в Томской области, особенно высокотехнологичных предприятий, наблюдается, он подтверждён. Мы каждый год увеличиваем привлечение инвестиций в регион примерно на 50 млрд рублей. В прошлый и позапрошлый год привлекли 212 млрд рублей. Планка на следующий год — ещё плюс 5 млрд, и она подтверждена переговорами, — пояснил Владимир Мазур.

Вторая инициатива, о которой говорил губернатор, касается развития образования. Оно должно быть в равной степени доступным во всех муниципалитетах региона. Из интересных решений здесь — программа «Первая профессия», которая позволяет школьникам получить «пробный» опыт в конкретной сфере и лучше понять, в каком направлении двигаться дальше.

Еще один проект по работе с молодежью — «Остаюсь в Томской области». Это встречи сотрудников местных предприятий со школьниками, демонстрация того, как выглядит «живая» карьера в регионе. Фото: Савелий Петрушев

Отдельно Владимир Мазур отметил студенческие стартапы.

— Уже три года этот проект приносит серьёзные результаты. Мы создали проектный офис, который помогает студентам сразу включиться в работу. В прошлом году объём поддержки превысил 200 млн рублей. Мы делаем юридическое сопровождение, расчёты, смету — и они выстреливают, — рассказал губернатор.

Губернатор уточнил, что по прогнозу, дополнительная потребность в кадрах для экономики Томской области в ближайшие годы составит почти 73 тысячи человек. Из них 58 тысяч — это замещение выбывающих, и пока 15 тысяч — для новых рабочих мест. Чтобы под эти потребности не «потерять» ни одного человека, намеренного связать будущее с работой в регионе, Томская область активно включается в нацпроект «Кадры».

Фото: Савелий Петрушев

Губернатор напомнил, что современные центры «Работа России» уже работают под федеральным брендом:

— Сейчас у нас 17 таких центров. Они пользуются популярностью: люди получают сопровождение специалистов, предложения вплоть до получения специальности или бесплатного переобучения, — сказал Владимир Мазур.

Будущее требует других решений

Андрей Безруков, полковник СВР в отставке Фото: Савелий Петрушев

Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки в отставке занимается стратегическим анализом и сценарным планированием. По его словам, сегодня Россия и мир в целом оказались в ситуации «идеального шторма» — и готовиться к нему нужно уже сейчас.

— Сошлись три огромных фактора. Смена технологической базы, начало большой работы с искусственным интеллектом, начало «большой биологии», которая уже меняет человека изнутри, — всё это признаки того, что в ближайшие годы мы будем полностью менять технологическую базу общества. Томск, естественно, находится на самом передовом рубеже этой перемены, — отметил Андрей Безруков.

Первый фактор он описывает как технологический рывок: одновременно развивается искусственный интеллект и новые биотехнологии, способные изменить не только производство, но и саму природу человека. Для Томска, где сосредоточены университеты, научные институты и высокотехнологичные компании, это не абстрактная повестка, а вполне конкретный вызов: региону придётся готовить людей, которые смогут работать в мире с другими технологиями и другими этическими, социальными рамками. Второй фактор — геополитический.

— Мы видим, как формируются новые конкурирующие блоки. Мир одновременно входит в новый технологический этап и борется за власть, — сказал Безруков.

Третий фактор — поколенческий транзит. Сейчас, отмечает Безруков, в большинстве стран мира на ключевых постах находятся люди, выросшие в доцифровую эпоху.

— Это поколение, которое уже живёт полностью на цифровых технологиях, выходит вперёд. Если посмотрите, в разных странах президенты, премьер‑министры — это люди, выросшие в доцифровую эпоху. Им сейчас около 70. Но через пять–десять лет на руководящих постах будут люди, которые с детства держали в руках компьютер. Они будут мыслить по‑другому. И как мы будем руководить, особенно когда у нас появляются совершенно новые инструменты — тот же ИИ, — это большой вопрос, — подчеркнул он.

Фото: Савелий Петрушев

Следующий пласт анализа касается перекройки экономической карты мира. Эксперт отмечает, что глобальные рынки сегодня начинают меняться, а центр производства смещается на восток — в Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, а в скором времени — и Иран. Именно в эти регионы в последние десятилетия уехала тяжелая промышленность. Там формируется новый инженерный корпус, новые предприниматели, новые производственные цепочки.

— Нам нужно перестраивать фокус экономики на Восток. Этот процесс уже идёт, но он долгий и комплексный, — отметил Андрей Безруков.

Для работы с другими рынками нужны новые логистические коридоры — в Индию, Иран, страны Персидского залива, Юго‑Восточную Азию. И здесь, считает Безруков, у Сибири и Томской области может быть особая роль.

— Именно Сибирь, центр страны, будет развиваться быстрее остальной [территории]. Те производства, которые сейчас выстраиваются и в Томске, и в Сибири, будут востребованы именно для работы с нашими восточными друзьями, — подчеркнул он.

Ключевым инструментом, который поможет подготовиться к изменениям, эксперт называет стратегическое планирование, которое дает возможность выстроить правильную политику и подходы. Эксперт также выделил три больших метода работы с будущим и подробно остановился на первом — сценарном планировании.

— Мы должны заглянуть в будущее и посмотреть, какие варианты у нас там вообще есть, — пояснил Безруков. — Мы должны задать себе вопрос, что нас там ждёт, какие шаги уже сегодня мы должны предпринять, чтобы оказаться в хорошем сценарии. Будущее многофакторно и изменчиво, поэтому предсказать его впрямую нельзя. Но если мы вообще не пытаемся этого делать, не задаём себе вопрос «что дальше», мы точно окажемся не готовы.

В этой работе, по его словам, уже сейчас помогает искусственный интеллект, позволяя гораздо быстрее собирать и анализировать информацию. Безруков убеждён, что перевод мышления на стратегические рельсы с опорой на ИИ — важная задача ближайших лет.

— Нужно создавать команды, которые на уровне области и города будут работать над стратегическими планами, а потом проговаривать их с теми, кто будет участником этих планов. Это даёт возможность синхронизировать действия: вертикаль власти и исполнителей, — отметил эксперт. — Та работа, которую вы ведёте сегодня, в том числе на этом форуме, как раз про это.

Чему Сбер учит управленцев в эпоху ИИ

Елена Руднева, заместитель председателя Сибирского банка Сбера Фото: Савелий Петрушев

Заместитель председателя Сибирского банка Сбера Елена Руднева продолжила разговор с позиции крупной корпорации. Она говорила о том, как технологии меняют работу с людьми, почему стратегия стала короче, но взгляд — наоборот длиннее, и какие качества становятся ключевыми для руководителей и команд.

По её словам, запрос у бизнеса на удивление простой и одновременно очень сложный:

— Везде и всем, в малом и крупном бизнесе нужны сплочённые команды, профессионалы, сильно интересующиеся работой люди, которые будут двигать страну вперёд, — отметила Елена Руднева.

Сбер, как и другие крупные компании, активно изучает человека и его поведение: где искать «зерно» мотивации, как формировать сильные команды, какие руководители способны мыслить глобально и при этом не терять контакт с реальностью. Технологии при этом меняют не только процессы, но и горизонт планирования.

Отдельно эксперт остановилась на искусственном интеллекте и влиянии его внедрения на людей. По её словам, мировая статистика уже показывает: и крупные корпорации, и малый бизнес активно встраивают ИИ в свои ключевые бизнес‑процессы, а некоторые компании создают автономные системы и агентов, которые решают задачи без участия человека. При этом эффект оказывается не таким однозначным.

— Очень сильно растёт когнитивная нагрузка на человека. Мозг может усваивать ограниченный объём информации, а получает её в день гораздо больше. Есть статистика, что внедрение ИИ увеличивает нагрузку на сотрудников: часть времени у них высвобождается — и их загружают ещё больше другой работой. Людям непросто выживать, — отметила Руднева.

Прямой вопрос к будущему: насколько нынешнее и следующее поколения вообще готовы жить и работать в такой реальности и что они должны уметь, чтобы не «сломаться» под потоком информации и скоростью изменений. Фото: Савелий Петрушев

В какой‑то момент Сбер решил посмотреть, как с целеполаганием обстоят дела внутри самой корпорации. Результаты Руднева описывает с иронией и тревогой одновременно.

— Мы задумались в Сбере, что же с целеполаганием. Если начать работать с топ‑менеджерами, спросить, какие у вас планы на 10 лет — в карьере, семье, — а потом задать вопрос про наследие: для страны, города — у многих происходит взрыв мозга. «О чём вы? Мне бы до конца квартала как‑то дотянуть», — рассказала она.

По её словам, это не уникальная для Сбера история, а скорее симптом времени: мир слишком быстро меняется, чтобы держаться за старые линейные сценарии «учёба — карьера — пенсия». Ответ, который видят в Сбере, — развивать у людей стратегическое и сценарное мышление. Второе — креативность и творческое мышление, то самое «дизрапт», которое ломает привычные схемы и открывает новые решения. Эксперт отмечает, что именно у томичей этот подход часто развит сильнее всего — здесь традиционно рождается много идей, в том числе глобального уровня.

По мнению Рудневой, развивать команды нужно не только через курсы и тренинги, но прежде всего через практическое обучение на реальных задачах. Важна взаимная поддержка в командах, разнообразие ролей, программ обучения и привычка опираться на хорошую профессиональную литературу.

Навыки, которые все время меняются

Михаил Шепель, директор ИДО ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель рассказал о самом сложном слое человеческого капитала — навыках, которые меняются быстрее, чем успевают меняться образовательные программы.

— ИИ меняет структуру занятости гораздо быстрее, чем система образования перестраивается, — отметил Михаил Шепель. — С одной стороны, есть очень сложные профессии, где нейросети пока не могут полностью заменить человека. А есть профессии среднего уровня, которые размываются. Самая массовая группа риска — бухгалтеры.

По словам эксперта, вызов в том, что управлять можно инвестициями, промышленностью, налогами. Но управление навыками в условиях постоянных изменений требует других инструментов. Традиционный образовательный цикл — три–пять лет — в таких условиях почти всегда опаздывает.

— Мы прогнозируем потребности, разрабатываем программу, запускаем её, проходит время — технологии и навыки поменялись. И выпускник уже не настолько востребован, хотя всё спроектировано по методологии, — пояснил Шепель.

Помочь может переход к планированию, которое учитывает, что «план постоянно меняется», а ориентироваться можно на некоторые общие векторы. Столкнувшись с этой задачей, ТГУ и регион начали разработку инструмента, который позволил бы не на глаз, а по данным смотреть, какие навыки востребованы в Томской области. Толчком к этому стал федеральный проект «Содействие занятости», где нужно было за короткие сроки обучить десятки тысяч человек по всей стране под задачи трудоустройства и сохранения занятости. Так был создан сервис «Роснавык».

— Его смысл в том, что он парсит вакансии со всех площадок‑агрегаторов, декомпозирует их на навыки — хардовые и софтовые, — объяснил эксперт.

Фото: Савелий Петрушев

В результате можно увидеть, какие навыки востребованы в конкретном регионе и даже на конкретном предприятии, а также какова «стоимость» того или иного навыка на рынке. Исходя из этого образовательные организации могут перестроить свои программы под регион, в котором планируют вести обучение. Соискатель, в свою очередь, может выстроить свою образовательную траекторию исходя из того, какими навыками обладает сейчас и куда планирует расти. «Под капотом» сервиса работают ИИ‑ассистенты, которые помогают ориентироваться и учебным центрам, и слушателям. В итоге эффективность проекта заметно выросла:

— Это позволило существенно повысить эффективность программы: 85% трудоустройства либо сохранения занятости в рамках проекта. Томская область — один из лидеров реализации этого федерального проекта, — отметил Михаил Шепель.

Подводя итог, Михаил Шепель предложил три ключевых принципа, которые меняют взаимодействие образования и рынка труда в регионе. Во‑первых, цифровые сервисы дают не только прогноз, но и инструмент постоянного мониторинга движения. Во‑вторых, масштабирование ИИ на предприятиях и в отраслях можно и нужно делать за счёт средств федеральных проектов, не перегружая сами компании.

И, в‑третьих, синергия областной администрации и университетов позволяет Томску выступать не только как региональный игрок, но и как площадка, чьи решения работают на уровне страны — от центров занятости до миграционных экзаменов.

Доверие — база

Елена Вавилова, полковник СВР в отставке Фото: Савелий Петрушев

Полковник СВР в отставке Елена Вавилова на форуме говорила не столько о технологиях, сколько о людях, которые должны через этот технологический и геополитический шторм пройти. Она сфокусировалась на внутренней устойчивости, доверии и адаптивном лидерстве в командах.

По словам эксперта, любая организация — от небольшой команды до крупного предприятия — очень быстро чувствует, насколько качество людей и характер их взаимодействия влияют на результат. Искусственный интеллект в этой картине — не замена человеку, а способ высвободить время для того, что машины делать не умеют. Ключевым компонентом для эффективной работы коллектива становится доверие. Но это не абстрактная ценность «сверху», а результат действий каждого.

— Оно возникает, когда люди понимают, чего ожидать от других, когда уверены, что человек выполнит обещанное, когда у него есть компетенции и он постоянно обновляет свои навыки, — подчёркивает Вавилова.

Эксперт считает, что молодёжь нужно не просто «включать» в процессы, а сознательно делать её соавтором решений. Отсюда вырастает задача руководителя — научиться видеть таланты каждого сотрудника. В современном мире, где всё больше людей живут в логике игр и игровых механик, полезно понимать, «какой он игрок», что его вдохновляет, в какой роли он раскрывается лучше всего. Фото: Савелий Петрушев

Говоря о поколении зумеров, Вавилова подчёркивает, что они особенно чувствительны к смыслу и личной значимости, а также очень ранимы.

— Последние исследования показывают: если им сказать, насколько их вклад в дело важен, они вдохновляются. Им не нужны огромные деньги и громкие лозунги. Нужно показать, что ты здесь важен — это даёт внутреннюю уверенность, — отмечает она.

Важно так же лидерство, но не классическое «командное», а адаптивное. Важная часть такого лидерства — «организационная справедливость»: возможность каждого высказаться и быть услышанным.

— Мы не спускаем свои решения сверху и не думаем, что все должны идти строем их выполнять. Мы вовлекаем людей, показываем, что наше общее решение действительно общее, потому что каждый будет за него отвечать, — объясняет Вавилова.

Эксперт привела статистику и исследования, которые показывают: устойчивые компании живут по нескольким базовым принципам. Один из них — «жить по средствам», не опираясь только на заёмные ресурсы. Второй — давать филиалам и регионам достаточную свободу, чтобы они могли принимать решения с учётом своих обстоятельств.

Демография перестала быть фоном

Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter Сибирь Фото: Савелий Петрушев

Директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева на форуме отвечала за «приземление» всех больших стратегий на поведение людей на рынке труда. Её данные и наблюдения во многом подтверждают то, о чём говорили предыдущие спикеры: демография больше не фон, а главный ограничитель и одновременно главный ресурс.

Эксперт отметила, что сегодня работодателям нужно разбираться в «демографии» собственной компании и даже отдела: кто у них работает, что людей мотивирует, откуда они приходят, куда и почему уходят. Это уже не факультатив, а «суперважная история». Если смотреть на прогнозы, картина выглядит следующим образом: к 2030 году трудоспособное население страны сократится примерно на шесть миллионов человек. При этом ресурсы распределены крайне неравномерно:

— Это очень малый ресурс тех, кому 20. И очень большой, часто недоиспользованный ресурс тех, кому за 50, — отметила Екатерина Дегтярева.

Отсюда вырастают вызовы для бизнеса: как работать с возрастными сотрудниками, как вовремя прогнозировать, какие навыки им понадобятся, и как не просто «провожать на пенсию», а использовать опыт людей в новых реалиях — с ИИ или без него.

На уровне ощущений многие работодатели говорят, что нанимать стало сложнее. Статистика при этом показывает парадоксальную картину: безработица — на историческом минимуме, а количество откликов на вакансии — на максимуме. Так, 76% соискателей говорят о планах сменить работу в этом году. Работодатели фиксируют рост откликов и говорят, что по их количеству рынок приблизился к уровню 2020 года. Но проблема не исчезла — отклики плохо конвертируются в найм. Это означает, что рынок меняется структурно.

— Сейчас в Томске два параллельных рынка. Есть рынок, где переизбыток соискателей. И есть рынок, где до сих пор невероятный дефицит кадров, где количество резюме на одну вакансию ниже нормы или на её нижней границе, — описала ситуацию Екатерина Дегтярева.

В перегретой части — офисный труд и многие «беловоротничковые» позиции. В остром дефиците — линейные производственные и прикладные специальности. Для части работодателей встаёт очень практический вопрос: как из офисного сотрудника сделать человека, который пойдёт, например, в розницу или производство и будет там эффективен.

HeadHunter смотрит и на то, как меняются форматы занятости. В Томской области, по словам Дегтяревой, демонстрирует стабильный рост вахтовый метод, который становится новой «удаленкой». Для региона это означает, что он конкурирует не только с местными компаниями, но и с крупными работодателями из других территорий, которые приходят за томскими специалистами с более высокими зарплатами и другими условиями.

Удалёнка за последние два года, по её словам, сократилась почти вдвое. Люди возвращаются в офисы — и это ставит перед работодателями новые вопросы: хватит ли офисных пространств, чтобы всем было комфортно? При этом меняются и запросы соискателей. На фоне общей тревожности люди чаще ждут от работодателя не только зарплаты, но и снижения этой тревожности: поддержки в коллективе, обучения, финансовой подушки, гибкого графика.

— Это не только про часы работы и тарифную сетку. Это про комфортную и эффективную работу. Я не говорю, что зарплата может быть ниже рынка — люди работают за деньги. Просто теперь не только за них, — пояснила Екатерина Дегтярева.

Ещё одна большая тема — кризис доверия к работодателям, а также быстрое распространение о них негативных отзывов.

— Вас, как компанию, выбирают так же, как телефон, фен или платье: в социальных сетях или на платформах с отзывами сотрудников, — подчеркнула Екатерина Дегтярева.

Это связано с изменением медиапотребления: люди привыкли перед любой покупкой смотреть рейтинг и комментарии, и работодатели действуют в той же логикe. Эксперт рекомендует говорить о себе открыто и честно, чтобы то, что транслируется во внешний мир, совпадало с реальностью.

На уровне практики подбора кадров рынок тоже сильно изменился. 46% работодателей говорят, что им сложнее нанимать. Растёт выгорание работников, что, в свою очередь, требует новых компетенций от руководителей и HR‑специалистов. Одна из новых проблем — так называемый гостинг:

— Люди становятся «привидениями» на этапе воронки найма: не приходят на собеседования, финальные интервью, а иногда — и на следующий день после выхода. Бывает, что вышел на обед и не вернулся. Это часто дефицит коммуникации: мы не понимаем, почему так происходит, — говорит Дегтярева.

Фото: Савелий Петрушев

Увеличилась и текучесть.

— Десять лет назад, если человек раз в год менял работу, мы говорили: «это не наш человек». Сейчас смена работы раз в три месяца уже воспринимается как «нормально», — отмечает эксперт, уточняя, что некоторые компании отслеживают «закрепляемость» уже с 21‑го дня.

— За 21 день нужно успеть понять, насколько человек будет эффективен — а вдруг это ваш будущий руководитель? Надо вложиться, чтобы вырастить из него суперпотенциального сотрудника. Понять это за 21 день — задача со звёздочкой, — говорит Дегтярева.

К этому добавляется снижение лояльности сотрудников. Решение эксперт видит не в жёстких мерах, а в усилении коммуникации.

— Нужно разговаривать, понимать, чего хотят наши люди, как они видят своё будущее в компании, развивать навыки стратегического планирования у самих сотрудников, — считает Екатерина Дегтярева.

По словам эксперта, конкурируют между собой сегодня не только компании, но и регионы. Так, за последние месяцы Сахалин и Северный Кавказ запустили порталы по привлечению сотрудников, где рассказывают о вакансиях и о том, как там классно работать: природа, экология, горнолыжный курорт рядом с центром города. Такие кейсы подтверждают: «клондайка», где есть готовый избыток людей, просто нет.

— Нам нужно думать не только о том, как привлечь людей, но и как удержать своих. Сделать так, чтобы я, как сотрудник, понимала: в этом городе и на этом предприятии у меня будут интересные задачи. А компании нужно задумываться над тем, как сделать так, чтобы я была максимально эффективна, — сказала Дегтярева.

В финале она сформулировала главный, как ей кажется, парадокс сегодняшнего рынка труда: каждый руководитель становится менеджером по персоналу. При этом у руководителей и HR больше нет роскоши выбирать между эффективностью и человечностью.

— Мы не можем выбирать между эффективностью и человечностью. Мы должны делать и то, и другое, быстро и на основе данных, — подытожила Екатерина Дегтярева.

Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова Фото: Савелий Петрушев

Анна

Гомозова Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Этот форум о человеке, для человека. Мы здесь для того, чтобы обсуждать, какие стратегии вырабатывать с бизнесом, органами власти и системой образования, чтобы удерживать кадры и наращивать наш человеческий капитал. Должны меняться региональные кадровые стратегии, перестраиваться программы, направленные на стимулирование подбора кадров. Корректировать должны и стратегии бизнеса. Нужно видеть перспективы и прогнозы, цифры: как в этих условиях жить, кого нанимать, кто нужен сегодня экономике региона, какие образовательные программы перестраивать, кто не нужен будет вскоре. Сегодня мы ушли с тем, чтобы завтра думать, как перестраивать стратегии, потому что готовых решений нет.

Заключительный трек форума был посвящен выстраиванию взаимопонимания между работодателями и их будущими потенциальными работниками — молодыми студентами. Ребята, каждый из которых уже куда-то устроился, а кто-то еще и открыл успешный бизнес, выступали в роли спикеров. Они делились своим опытом и ожиданиями от будущих работодателей. В ходе встречи участники выяснили — недопонимания между поколением зумеров и их потенциальными нанимателями нет. Более того, услышав друг друга они нашли общий язык и поняли, что их глобальные жизненные цели и приоритеты, в общем, не так уж и отличаются.

Модератор встречи со студентами — проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер. Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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