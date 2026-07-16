На днях томичей ждут грозы, ливни и град

16 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, сильные дожди, град, усиление ветра до 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

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