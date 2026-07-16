18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждут грозы, ливни и град

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске интересные новости Томска штормовое оперативное предупреждение На днях томичей ждут грозы, ливни и град

В пятницу и субботу, 17 и 18 июля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, сильные дожди, град, усиление ветра до 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область отказалась от коллективного иска к дорожникам, чтобы ускорить взыскание убытков

8 июля 2026
Томские новости

«Эксперт РА» отозвало кредитный рейтинг Томской области и ее облигаций из-за истечения срока договора

1 июля 2026
Томские новости

В Томске впервые пройдёт фестиваль лапты: программа на 28 июня

26 июня 2026
Томские новости

Томскую Михайловскую рощу благоустроят в следующем году

21 июня 2026
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2026
Томские новости

Прогулки на теплоходе «Надежда-2» в Томске: расписание рейсов и стоимость билетов 2026

17 июня 2026
Томские новости

«Ростелеком» расширил канал связи для жителей Северска в три раза

10 июля 2026
Томские новости

В выходные в Томске изменится схема движения на Комсомольском проспекте

30 июня 2026
Томские новости

В Томске ограничат движение по Комсомольскому проспекту

8 июля 2026