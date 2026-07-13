«Петр Макушин» расскажет томичам, как привить детям любовь к чтению

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2026 // Фото: vk.ru/makushin_magazin

В среду, 15 июля в книжном магазине «Петр Макушин» пройдет «День детской книги». На мероприятии родители смогут узнать, как приучить детей к чтению, а дети смогут сделать книжные закладки.

Как уточняют организаторы, в программе разговор о чтении, помощь в выборе детских книг и мастер-класс для детей. А еще родителей ждет консультация от руководителя детской мастерской «Зеленая лошадь» Елены Зелениной.

— Такие мероприятия интересно проводить в магазине, где есть хороший выбор детской литературы. Можно на месте посмотреть какими бывают книги, полистать, поразглядывать иллюстрации... Я много работаю с детьми и замечаю, что родители озабочены тем, что дети почти не читают. Поразмышляем вместе почему это происходит и как, а главное зачем, это преодолевать, — рассказала Елена Зеленина.

На консультации она расскажет, какое влияние на человека оказывает, поделится своим мнением и комментариями нейропсихологов, расскажет участникам про «фишки», помогающие ребёнку полюбить чтение.

По словам директора «Макушина» Юлии Гришановой, подобные мероприятия планируется проводить ежемесячно.

Мероприятие пройдет в магазине «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5. Вход на нее консультацию свободный, в на мастер-класс — по предварительной записи, стоимость участия 250 рублей.

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