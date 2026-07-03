18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске появилась остановка у БКЗ

Город, Общественный транспорт, Томские новости, власть мэрия администрация интересные новости Томска транспортная схема проезда В Томске появилась остановка у БКЗ

Сегодня, 3 июля, в Томске установили знак автобусной остановки рядом с Томской областной филармонией, сообщает пресс-служба мэрии.

На днях специалисты обустроили специальный заезд для автобусов в «карман». С сегодняшнего дня маршрутные автобусы могут там останавливаться.

В мэрии уточняют, что такое решение позволит жителям сократить пешие маршруты от пр. Ленина 121 (ЦУМ) и ТЮЗа, сделав передвижение по городу более комфортным и оперативным.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи смогут увидеть мини-парад планет вечером 7 июня

5 июня 2026
Томские новости

Частная сеть АЗС в Томской области столкнулась с перебоями в поставках топлива

17 июня 2026
Томские новости

Более десятка томских заведений примут участие в гастрофестивале ТАЙГАСТРО

26 июня 2026
Томские новости

«Ростелеком» развернул Wi-Fi и обсудил тренды кибербезопасности на форуме в Томске

15 июня 2026
Томские новости

Фестиваль «Резной Томск» стал частью Дня города

8 июня 2026
Томские новости

Часть проспекта Кирова перекроют в Томске в выходные

25 июня 2026
Томские новости

Легендарный для Томска футболист возглавил команду КДВ

2 июля 2026
Томские новости

Мячи в ковше, три порции блюд и «Второй старт»: как в Томске выбирали лучших в профессии

2 июля 2026
Книги

«Город Томск»: как справочник 1912 года помогает рассказывать о томской истории

12 июня 2026