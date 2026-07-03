В Томске появилась остановка у БКЗ

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 3 июля, в Томске установили знак автобусной остановки рядом с Томской областной филармонией, сообщает пресс-служба мэрии.

На днях специалисты обустроили специальный заезд для автобусов в «карман». С сегодняшнего дня маршрутные автобусы могут там останавливаться.

В мэрии уточняют, что такое решение позволит жителям сократить пешие маршруты от пр. Ленина 121 (ЦУМ) и ТЮЗа, сделав передвижение по городу более комфортным и оперативным.

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