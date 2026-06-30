Предприятия Томской области могут получить льготы на защиту от атак беспилотников

30 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские предприятия реального сектора экономики могут подать заявки на получение льготного финансирования для покупки средств отражения атак БПЛА, защиты информации и обеспечения информационной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, субсидии выделяются в рамках конкурса «Регионы — устойчивое развитие» и предусматривают выделение грантов на приобретение решений по обеспечению информационной безопасности, средств защиты от атак БПЛА, закупку технологического оборудования в размере до 20% от суммы контракта.

Предприятия могут рассчитывать на несколько видов субсидирования в зависимости от наличия залога, а также компенсацию на ранее приобретенные средства защиты и отражения атак.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля по адресу info@infra-konkurs.ru.

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