Предприятия Томской области могут получить льготы на защиту от атак беспилотников
Томские предприятия реального сектора экономики могут подать заявки на получение льготного финансирования для покупки средств отражения атак БПЛА, защиты информации и обеспечения информационной безопасности.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, субсидии выделяются в рамках конкурса «Регионы — устойчивое развитие» и предусматривают выделение грантов на приобретение решений по обеспечению информационной безопасности, средств защиты от атак БПЛА, закупку технологического оборудования в размере до 20% от суммы контракта.
Предприятия могут рассчитывать на несколько видов субсидирования в зависимости от наличия залога, а также компенсацию на ранее приобретенные средства защиты и отражения атак.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля по адресу info@infra-konkurs.ru.
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