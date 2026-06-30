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В Томске высадили «Народный вишнёвый сад» у Музея деревянного зодчества

В Томске рядом с Музеем деревянного зодчества высадили «Народный вишнёвый сад» — новое общественное пространство, которое создаётся усилиями волонтёров и городских сообществ.

Авторы проекты намерены вернуть заброшенному участку жизнь и превратить его в зелёную и культурную точку притяжения. Для этого они высадили вишни, яблони и декоративный миндаль, подобранные с учётом сибирского климата. Пространство также дополнят арт-объекты и зоны отдыха.

Высадка стала продолжением инициативы Центра сохранения исторического наследия и движения «Том Сойер Фест». Ранее на территории будущего сада прошёл «Народный субботник», во время которого территорию начали расчищать и готовить к озеленению.

По задумке организаторов, «Народный вишнёвый сад» станет площадкой для встреч, театральных читок и городских мероприятий, связанных с историей и культурой усадебной жизни.

Как происходила закладка «Народного вишнегового сада» показывает Савелий Петрушев.

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