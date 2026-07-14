Количество лесных пожаров сократилось в Томской области — власти

14 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Больше дюжины лесных пожаров потушили в Томской области за минувшие сутки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного департамента лесного хозяйства.

— За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 13 лесных пожаров. Действуют 18 лесных пожаров, из них пять локализованы. В лесах по условиям погоды низкая пожарная опасность, — говорится в сообщении.

К утру понедельника в регионе действовало 30 лесных пожаров.

Всего с начала года в Томской области ликвидировали 291 лесной пожар на общей площади 79 тыс. 574 га.

В Томской области действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки.

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