Канаты, туалет и парковка: как обновляется томский Городской сад

14 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Посетители Городского сада в Томске уже могут воспользоваться автоматизированной парковкой и новыми аттракционами. С завтрашнего дня для гостей откроется и веревочный парк.

Как продвигается модернизация общественного пространства и какие обновления еще ждут томичей, рассказал генеральный директор парка Антон Таборский во время прошедшего сегодня, 14 июля, выездного совещания мэра Томска Дмитрия Махини.

— В этом году мы поставили перед собой задачу масштабного обновления Городского сада. Это любимое городское пространство, куда приходят семьями, но, к сожалению, на мой взгляд, оно не дотягивало до парка, который должен быть в областном центре. Сейчас я проверил как поставленные задачи реализуются и вижу, что движение идет и очень идет хорошими темпами, — сказал Дмитрий Махиня.

Уже появились

Въезд на автоматизированную парковку Фото: Савелий Петрушев

К уже действующим обновкам Горсада относятся парковка со стороны улицы Герцена, рассчитанная на 85 мест, а также новые аттракционы: «Микс» и детские паровозики.

Автостоянку обустроили на месте ранее располагавшегося там автодрома с детскими электромобилями. Первые два часа стоянки бесплатны, следующие два — по 100 рублей, далее — 50 рублей за час.

— Сегодня те посетители, которые пользуются парковкой, довольны. Она автоматизирована: при въезде, около шлагбаума, посетитель получает талон с QR-кодом. При выезде нужно показать код, чтобы шлагбаум открылся. В субботу-воскресенье парковка имеет особую актуальность потому что посещаемость нарастает, — объяснил Антон Таборский.

Высаженные деревья на прилегающей к парку территории Фото: Савелий Петрушев

Также на прилегающей территории продолжается высадка тополей и обустройство газона. Часть деревьев появились и в самом Горсаду.

​​​​Вот-вот появятся

Новый веревочный парк Фото: Савелий Петрушев

По словам Таборского, с завтрашнего дня, 15 июля, в Городском саду начнет работу единственный в городе трехуровневый веревочный парк. Трасса рассчитана на детскую подростковую и взрослую аудиторию. Стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от возраста посетителя — от 300 до 450 рублей.

Также совсем скоро на территории горсада начнет работу общественный туалет. В нем будет находится комната матери и ребенка, отдельное помещение для лиц с ОВЗ, а также раздельные кабинки для мужчин и для женщин. Стоимость посещения — 30 рублей.

Сейчас в будущем обновленном туалете ведутся завершающие работы Фото: Савелий Петрушев

Колесо установим, крепость снесем

Проект нового колеса обозрения и прилегающей к нему территории Фото: из презентации Горсада

Монтаж нового 55-ти метрового колеса обозрения в Городском саду планируют начать в сентябре текущего года, а его полная установка возможна в декабре. Старый аттракцион полностью демонтируют, а обновленный разместят в глубине парка.

— Сегодня мы находимся на этапе формирования пакета документов. Нельзя начать подготовку фундамента, пока у нас не будет проведена экспертиза, сегодня эта процедура находится в работе. Если срок сдвинется, то он сдвинется на месяц, не больше, — рассказал Таборский.

Директор парка Антон Таборский и мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

Он также уточнил, что спортивно-игровую площадку «Томская крепость» планируют демонтировать в следующем году.

— Крепость изжила себя в техническом плане. Сегодня содержание этого объекта не целесообразно по причине того, что она имеет уже достаточный износ, — отметил директор парка.

В рамках проекта по обновлению Городского сада на освободившейся территории появится двухэтажный комплекс с детской игровой зоной, лабиринтами и фудкортом внутри.





Паровозики — еще один новый аттракцион для катания малышей Фото: Савелий Петрушев

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