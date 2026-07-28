«Сибирский Матисс»: фоторепортаж с выставки Андрея Поздеева в Томске

28 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томском областном художественном музее до 16 августа работает выставка к столетию Андрея Поздеева — красноярского живописца и графика, одного из крупнейших российских художников второй половины ХХ века. За яркую палитру и свободную живописную манеру его нередко называют «сибирским Матиссом».

Андрей Поздеев родился в 1926 году в селе Нижний Ингаш Красноярского края. В 1943-м добровольцем ушёл на фронт и служил на Дальнем Востоке. Художественное образование в основном получал самостоятельно: изучал произведения мастеров прошлого, читал книги об искусстве и работал с натуры. Позже окончил художественную школу имени В. И. Сурикова в Красноярске.

В 1960-е годы Поздеев отказался от реалистической манеры и обратился к авангарду. Интуитивная, экспрессивная живопись и внутренняя свобода сформировали его узнаваемый стиль.

Широкое признание пришло к художнику позднее: первая персональная выставка в Москве состоялась в 1993 году, а в 1998-м он получил диплом и серебряную медаль Российской академии художеств.

В экспозицию томской выставки вошли почти все произведения Поздеева из собрания музея: экспрессивные цветочные букеты, многофигурные композиции 1980-х годов и работы, которые долгое время не показывали публике. Особое место занял автопортрет конца 1980-х из личной коллекции томского художника Петра Гавриленко, поддерживавшего творческие связи с Поздеевым с конца 1970-х годов.

Яркие краски, свободные линии и мир, увиденный глазами одного из главных сибирских художников ХХ века, — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

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