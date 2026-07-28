18+
18+
РЕКЛАМА

«Сибирский Матисс»: фоторепортаж с выставки Андрея Поздеева в Томске

Афиша Томска, Город, События, Томские новости, Андрей Поздеев выставка Андрея Поздеева Томск Томский художественный музей сибирский Матисс картины «Сибирский Матисс»: фоторепортаж с выставки Андрея Поздеева в Томске

В Томском областном художественном музее до 16 августа работает выставка к столетию Андрея Поздеева — красноярского живописца и графика, одного из крупнейших российских художников второй половины ХХ века. За яркую палитру и свободную живописную манеру его нередко называют «сибирским Матиссом».

Андрей Поздеев родился в 1926 году в селе Нижний Ингаш Красноярского края. В 1943-м добровольцем ушёл на фронт и служил на Дальнем Востоке. Художественное образование в основном получал самостоятельно: изучал произведения мастеров прошлого, читал книги об искусстве и работал с натуры. Позже окончил художественную школу имени В. И. Сурикова в Красноярске.

В 1960-е годы Поздеев отказался от реалистической манеры и обратился к авангарду. Интуитивная, экспрессивная живопись и внутренняя свобода сформировали его узнаваемый стиль.

Широкое признание пришло к художнику позднее: первая персональная выставка в Москве состоялась в 1993 году, а в 1998-м он получил диплом и серебряную медаль Российской академии художеств.

В экспозицию томской выставки вошли почти все произведения Поздеева из собрания музея: экспрессивные цветочные букеты, многофигурные композиции 1980-х годов и работы, которые долгое время не показывали публике. Особое место занял автопортрет конца 1980-х из личной коллекции томского художника Петра Гавриленко, поддерживавшего творческие связи с Поздеевым с конца 1970-х годов.

Яркие краски, свободные линии и мир, увиденный глазами одного из главных сибирских художников ХХ века, — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На волне: при поддержке «Томскнефти» в Стрежевом развивается новый вид спорта

24 июля 2026
Томские новости

Иван Атапин расскажет про архитектора томского Дома с драконами

15 июля 2026
Томские новости

Цифровой стандарт: «Ростелеком» внедрил умные технологии в томском ЖК «ЛетоПарк»

15 июля 2026
Томские новости

Количество лесных пожаров сократилось в Томской области — власти

14 июля 2026
Томские новости

На томском фестивале «Джаз на Воскресенской горе» выступит ансамбль колледжа культуры и диксиленд-секстет Fire-Brass

3 июля 2026
Томские новости

В Томской области вырос спрос на пакетные предложения «Ростелекома»

20 июля 2026
Люди

«Я ребенок, которого забыли в Алжире». Как русские врачи увезли кота, а не Фатеха, и чем это кончилось

27 июля 2026
Томские новости

В томском Ботсаду выберут самый красивый папоротник

8 июля 2026
Томские новости

В томском поселке ликвидировали незаконную свалку

24 июля 2026