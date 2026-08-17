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Заммэра Томска Константин Чубенко оставляет свой пост

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На минувшей неделе покинул свой пост заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Как уточнил мэр Дмитрий Махиня, Константин Чубенко уходит с должности по семейным обстоятельствам. На посту заместителя он пробыл в течение восьми лет.

— За этим отрезком времени стоят тысячи принятых обращений, сотни решенных проблем — от оснащения школ и ремонта детсадов до поддержки спорта, культуры и льготных категорий людей, — отметил глава города.

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