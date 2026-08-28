Власти Томской области призвали готовиться к длительному топливному кризису

28 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева

Проблемы на топливном рынке Томской области связаны не с отсутствием запасов топлива, а с его доставкой и перенастройкой логистики, власти стараются оптимизировать работу в этом направлении, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Василия Потемкина.

«Нужно понимать и готовиться к тому, что подобный кризис может быть довольно-таки затяжным. Мы не можем сказать, когда это закончится, потому что мы понимаем, с чем это связано. Топливо (в регионе — ИФ) есть, но нужно по возможности экономить. Мы живем вместе со страной, мы ничем не отличаемся от какого-то другого региона. То, что до нас дискомфорт доходит в таком виде, — это просто то, что нужно перетерпеть», — сказал Потемкин в интервью телеканалу «Томское время».

По данным вице-премьера, к настоящему времени в условиях кризиса властям региона удалось обеспечить бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения, ЖКХ и городского транспорта. Необходимым объемом ГСМ снабжаются стратегические проекты, строительство и ремонт значимых объектов. Также не был допущен срыв уборочной кампании.

«Что касается рядовых граждан, нас с вами, которые ездят по городу, то есть люди, которые, к сожалению, поддаются панике, но это тоже совершенно нормально, людей можно понять. Для кого-то пустой бак — это меньше 10 литров, а кто-то ездит до того, пока лампочка не загорится», — отметил Потемкин.

Как сообщалось, с 24 августа власти Томской области фиксируют новую волну ажиотажного спроса на бензин марок Аи-92 и Аи-95, объем продаж вырос на 30-72% в зависимости от сети АЗС. По мнению чиновников, к быстрому исчерпанию запасов ГСМ на АЗС приводит заправка автомобилей на уровне 10-20 литров, что создает дополнительные очереди на заправках. Власти заверяют, что запасов топлива в регионе достаточно, при этом призывая граждан экономично расходовать бензин и заправляться лишь при необходимости.

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