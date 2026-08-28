Плотницкое ремесло и богатырские игры: в Томске пройдёт фестиваль реставрационного мастерства

28 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска»

В пятницу, 4 сентября, во дворе главного корпуса ТГАСУ пройдет фестиваль «Школа-лаборатория реставрационного мастерства». Томичей приглашают познакомиться с традиционным плотницким ремеслом, попробовать себя в работе с ручным инструментом и поучаствовать в «богатырских» состязаниях.

Фестиваль организуют ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» совместно с ТГАСУ. Площадка будет работать с 15.00 до 20.00 на площади Соляной, 2.

— Приглашаем вас с друзьями и семьями провести вечер пятницы по-томски. С чаем, душевными разговорами и верой в будущее Томска, вспоминая его прекрасное прошлое. И, конечно, вместе прикоснуться к нашей истории на кончиках пальцев, — сообщают организаторы.

На фестивале развернутся несколько тематических площадок. В «Плотницкой школе Сибири» участникам покажут базовые приёмы работы топором, ножовкой и стамеской и традиционные технологии сборки сибирских срубов.

На площадке «Рождение сибирской ложки» можно будет узнать, как из свежей берёзы с помощью одного ножа сделать деревянную ложку, а из бересты — предметы быта. Вместе с томичами традиционные инструменты будут осваивать иностранные студенты из стран БРИКС.

Для семей с детьми подготовят отдельную интерактивную зону. Здесь можно будет попробовать безопасные ручные инструменты, пилить и строгать под руководством мастеров.

Еще одна часть программы — народные богатырские конкурсы. Гостям предложат на скорость отпилить кусок доски ручной ножовкой, забить семь гвоздей, удержать на вытянутых руках плотницкий инструмент или деревянные заготовки и построить устойчивую башню из десяти кирпичей. Также в программе — соревнование «Золотая щепа» по раскалыванию берёзовых чурбаков и командная эстафета «Объект сдан!».

Фестиваль пройдет 4 сентября с 15.00 до 20.00 во дворе главного корпуса ТГАСУ по адресу: пл. Соляная, 2.

Программа «Школы-лаборатории реставрационного мастерства»:

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