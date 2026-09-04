Профессионализм и преданность делу.Томский филиал Сибирской Сервисной Компании продолжает лучшие традиции в бурении

4 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «ССК»

В 2026 году Томская область отмечает 60-летие с начала промышленной добычи нефти в регионе. Эта дата важна для Сибирской Сервисной Компании, которая продолжает и развивает профессиональные традиции буровиков, работавших в нефтяной отрасли еще в советское время.

На отечественном рынке нефтесервиса АО «ССК» ведёт свою историю с февраля 2000 года. Но фундамент сегодняшних достижений закладывался в тот период, когда создавалась нефтегазовая отрасль региона.

Богатый опыт и передовые технологии

История Сибирской Сервисной Компании на томской земле уникальна. Томский филиал прошёл особенный путь становления. Коллектив изначально формировался из профессионалов геологоразведочных экспедиций. Благодаря труду нескольких поколений нефтяников возрождались труднодоступные северные районы области, люди получали высокооплачиваемые рабочие места. Было организовано ЗАО «Нефтепромбурсервис», которое затем было преобразовано в Томский филиал АО «ССК».

Лучшие традиции, которые были заложены в бурении Томской области, сохранились и сейчас. За 26 лет Томский филиал АО «ССК» пробурил более 2,8 миллионов метров горных пород, построил и передал заказчикам более 850 скважин различного назначения. На счету компании сверхглубокие параметрические скважины Восток 1 и Восток 3, проект Арктик СПГ 2 на Гыданском полуострове. Успешно реализованы задачи по бурению комбинированных горизонтальных скважин: бурение ствола скважины долотом диаметром 215,9 мм с последующим спуском комбинированных обсадных колонн двух типоразмеров — 146 мм и 114 мм. Длина ствола скважины составила до 3200 метров, отход забоя от вертикали — до 2400 метров, протяжённость горизонтального участка — до 700 метров.

«Томский филиал — один из лидеров среди филиалов АО „ССК“. Уникальный опыт в геолого- и нефтеразведке позволяет специалистам успешно вести бурение геологоразведочных и эксплуатационных скважин, работая как „под ключ“, так и по раздельному сервису. В основе успеха — передовые, в том числе собственные, технологические разработки и безусловное соблюдение норм охраны труда, промышленной и экологической безопасности», — отметил заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по бурению Дмитрий Гвоздарев.

Филиал качественно и в срок реализует строительство скважин на палеозойские отложения в условиях полного поглощения промывочной жидкости. Отдельно отмечается, что протяжённость горизонтального участка ствола бурящихся скважинах достигает 600 метров и более. С рекордными показателями завершено строительство одной из скважин — опережение 4,9 суток при средней скорости 5,25 сут/1000 метров.

Кадры решают всё

Фото: пресс-служба АО «ССК»

Особая гордость Сибирской Сервисной Компании — это верность профессии. Нефтегазовая отрасль не терпит случайных людей, она выбирает лучших. Здесь сохраняются и крепнут профессиональные династии. Большую роль в этом играют программы обучения и наставничества. Навыки передаются амбициозной молодежи, формируя надёжное будущее предприятия. Ежегодную производственную практику здесь проходят студенты профильных учебных заведений.

«Работа в нефтесервисе — это всегда работа в команде. Наша цель — сплоченный коллектив профессионалов, перспективных и целеустремленных. В Томском филиале особое внимание уделяем повышению квалификации и обучению, проводим производственные соревнования. Участие сотрудников в спортивных, социальных, благотворительных мероприятиях даёт возможность общения в неформальной обстановке. Это помогает объединять коллектив и прививать корпоративные ценности», — поделилась заместитель директора Томского филиала АО «ССК» по персоналу Анна Верховская.

Забота о городе

Фото: пресс-служба АО «ССК»

Еще одна традиция, которая объединяет сотрудников Сибирской Сервисной Компании, это проекты по благоустройству и экологические субботники. Силами сотрудников Томского филиала АО «ССК» была высажена яблоневая аллея возле офиса и установлены качели на набережной.

Накануне профессионального праздника в этом году здесь появилась скамья примирения. Возможно, она станет новым местом притяжения томичей, гостей города и молодоженов. Такой небольшой подарок организовала Сибирская Сервисная Компания ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков Фото: пресс-служба АО «ССК»

«Уважаемые партнёры и коллеги! Искренне поздравляю с нашим главным профессиональным праздником — Днём работников нефтяной и газовой промышленности! Работая на всех нефтегазоносных территориях страны, мы знаем какие серьезные задачи сегодня стоят перед недропользователями. Результатов нашего совместного труда ждёт страна, и эти результаты говорят лучше всяких слов. Мы преумножаем богатства России, укрепляем её мощь, определяем уверенное развитие отечественного топливно-энергетического комплекса, способствуем улучшению жизни людей. Сопричастность каждого из нас к большому и важному делу помогает преодолевать любые трудности. Желаю, чтобы впереди всех нас ждали перспективные проекты, интересные начинания, производственные достижения! Пусть работа приносит радость, а рядом пусть будут близкие люди! Здоровья, благополучия и счастья», — отметил директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков.

АО «Сибирская Сервисная Компания» — лидирующее российское независимое нефтесервисное предприятие. Основано 1 февраля 2000 года. Член Международной ассоциации буровых подрядчиков. Предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса, опираясь на собственные технологические филиалы. Численность персонала — около 3,5 тыс. сотрудников. Годовой объём поисково-разведочного и эксплуатационного бурения превышает 1,7 млн метров проходки (до 6% процентов отечественного рынка).

Сибирская Сервисная Компания несколько лет подряд является победителем престижных отраслевых премий, занимая первые позиции в рейтингах. В 2026 году АО «ССК» вошла в ТОП-4 ежегодной премии «Лучший работодатель среди буровых компаний» и установила уникальное историческое достижение, став первым работодателем в отрасли, который удерживает звание победителя на протяжении четырех лет подряд.

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