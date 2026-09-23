В музее палеонтологии ТГУ появились кости «сибирского единорога»

К столетию Палеонтологического музея Томского государственного университета его фонды пополнил частичный скелет древнего носорога — эласмотерия (Elasmotherium sibiricum). Передача экспоната состоялась 22 сентября, во Всемирный день носорога, сообщает пресс-служба вуза.

— Остатки животного были обнаружены на самом юге Западной Сибири. Их нашли неподалеку от деревни Кирилловка (Северный Казахстан) местные жители, — рассказывает заведующий кафедрой палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Андрей Шпанский. — На небольшом участке площадью около четырех квадратных метров залегали кости одного животного: массивный коренной зуб, шейный, грудные и хвостовые позвонки, ребра, элементы таза, а также целые длинные кости ног — лучевая, локтевая и большеберцовая. Хотя эласмотерии известны науке уже более 220 лет, ранее на территории Западной Сибири и Казахстана их находили в виде единичных костей.

В захоронении в Кирилловке вместе с костями эласмотерия нашлись верхний зуб шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) и фрагменты черепа и кости древней лошади. Анализ показал, что животные погибли, скорее всего, осенью на берегу или мелководье. Мягкие ткани удерживали кости вместе достаточно долго, а наступивший весенний паводок быстро захоронил их на песчано-глинистой отмели. На костях нет следов зубов хищников или водной окатанности — все они принадлежат взрослой особи возрастом около 20 лет, жившей примерно 350 тысяч лет назад (в эпоху сменяющих друг друга оледенений и потеплений).

В ходе исследования ученые выяснили, чем скелеты самок эласмотериев отличались от самцов. Изучив лучевую кость из Кирилловки, Андрей Шпанский выяснил, что при той же длине, что и у европейских экземпляров, она оказалась заметно изящнее.

— Оказалось, что самки эласмотериев были лишь чуть меньше самцов, сохраняя внушительные размеры, — отмечает Андрей Шпанский. — Эласмотерий справедливо считается самым крупным носорогом из живших за последние 2,5 миллиона лет. Высота в холке достигала 2,5 метров, а вес — трёх тонн, не меньше, чем у современного индийского слона.

Необычна и анатомия зверя. На черепе располагался массивный костный купол. Ученые до сих пор спорят, был ли на нем рог. Кроме того, зубы эласмотерия не имели корней и росли всю жизнь, как у грызунов, постоянно стираясь при пережевывании пищи. Благодаря длинным ногам гигант мог легко преодолевать большие пространства в поисках еды. Долгое время существовала гипотеза, что эласмотерий выкапывал мордой корни и луковицы. Однако анатомия сибирского единорога опровергает эту версию: при столь длинных ногах и короткой шее морда животного, скорее всего, просто не доставала до земли. Высказано предположение, что зверь питался иначе: в теплое время держался у водоемов с мягкой растительностью, которую он вырывал с корнями, а в холодное время года уходил в открытые степи, где в больших количествах ел жесткие злаки и разнотравье. Так что круглый год зубы эласмотериев интенсивно стирались.

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