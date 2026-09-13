Томичка лишилась 40 тыс. рублей в попытке купить топовые смартфоны в интернете

13 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Жительница Томска стала жертвой мошенников при попытке купить в интернете гаджеты по сниженным ценам.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, в одном из мессенджеров женщина увидела рекламу о продаже топовых смартфонов. Пройдя по ссылке она выбрала интересующую модель и написала продавцу.

Обсудив детали, женщина сделала заказ на два телефона и перевела по указанным реквизитам 38 тыс. рублей двумя платежами. Телефоны должны были доставить транспортной компанией, а трек номера для отслеживания заказа сформировать в течение двух дней. Однако к указанному сроку с томичкой никто не связался, а переписка была удалена.

Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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