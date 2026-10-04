Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Томске

4 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В пятницу, 2 октября, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал 50-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Инцидент случился около 13.00 на Киевской, 74. По предварительным данным, 59-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» выезжал с прилегающей территории и создал помеху для движения мотоциклу «Хонда СВ-1».

В итоге мотоциклист потерял управление и допустил падение. В результате ДТП его с травмами доставили в медорганизацию.

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