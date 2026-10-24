Судоводитель осужден в Томской области по делу о гибели трех пассажиров

24 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Судоводитель, по вине которого погибли пассажиры, осужден в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе следствия и суда установлено, что 7 мая мужчина, не имея удостоверения на право управления маломерными судами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на маломерном судне с тремя пассажирами по реке Назинская в Томской области. Все пассажиры находились на корме, в результате чего судно накренилось и заполнилось водой. Все пассажиры утонули, судоводителю удалось самостоятельно выбраться на берег.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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