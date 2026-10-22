Памятник заслуженному строителю Петру Пронягину установили в Томске

Накануне, 21 октября, в Томске на Аллее трудовой славы строителей на пр. Кирова открылся памятник Заслуженному строителю РСФСР Петру Пронягину. Монумент установили по инициативе ветеранского сообщества при финансовой поддержке «Росатома», Топливной компании «ТВЭЛ» и АО «Сибирский химический комбинат», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пётр Пронягин с 1967 года возглавлял Управление «Химстрой» в Северске. Он руководил строительством объектов Сибирского химического комбината, жилых кварталов и социальной инфраструктуры Северска. Под началом Пронягина строился ТНХК, институты Академгородка, университетские комплексы, Дворец зрелищ и спорта, аэропорт Богашево и другие объекты.

Пётр Георгиевич Пронягин был удостоен высших государственных наград — звания Героя Социалистического Труда, двух орденов Ленина, звания «Заслуженный строитель РСФСР», статуса Почётного гражданина Томской области и города Северска.

— Открытие этого памятника — дань глубокого уважения не только Петру Георгиевичу, но и всему поколению строителей-первопроходцев. Наш долг — бережно хранить эту память и передавать её молодёжи как пример истинного служения Родине. Нам есть, на кого равняться, — подчеркнул председатель Правительства Томской области Алексей Кондратьев.

Фото: Союз строителей Томской области

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