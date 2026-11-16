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В Томске стартовал сбор корма и вещей для приюта животных «Добрые дела»

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В томском Доме молодежи стартовала благотворительная акция «С заботой о лапках» в поддержку приюта для животных «Добрые дела».

Как уточняют организаторы, томичам предлагают до первого декабря передать волонтерам корм и прочие необходимые для котов и собак принадлежности. В частности, принимаются:

Все это можно принести в Дом молодежи на ул. Розы Люксембург, 8 и оставить на стойке администратора. Волонтеры передадут вещи в приют.

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