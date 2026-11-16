В Томске стартовал сбор корма и вещей для приюта животных «Добрые дела»
16 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: vk.ru/dommolod_tsk
В томском Доме молодежи стартовала благотворительная акция «С заботой о лапках» в поддержку приюта для животных «Добрые дела».
Как уточняют организаторы, томичам предлагают до первого декабря передать волонтерам корм и прочие необходимые для котов и собак принадлежности. В частности, принимаются:
- Сухой и влажный корм, консервы, крупы;
- Старые пледы, полотенца, постельное и одеяла;
- Игрушки и лежанки;
- Поводки, ошейники, переноски;
- Пеленки и впитывающие салфетки;
- Наполнители древесины и силикогелевый.
Все это можно принести в Дом молодежи на ул. Розы Люксембург, 8 и оставить на стойке администратора. Волонтеры передадут вещи в приют.
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