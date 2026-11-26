Завтра томичей ждет мокрый снег и гололед

26 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В пятницу, 27 ноября, в Томске прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ухудшение видимости, гололедные явления, отложение мокрого снега. Возможно усиление ветра 17-22 м/с, на дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности и быть внимательными на дороге.

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