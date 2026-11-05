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Томская подводница привезла «золото» и «серебро» с Чемпионата и Первенства мира в Египте

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Спортсменка из Томска Анна Мишустина взяла три «золота» и два «серебра» на Чемпионате и Первенстве мира по подводному спорту на открытой воде, которые прошли в египетском Шарм-Эль-Шейхе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в последние дни соревнований воспитанница Учебно-спортивного центра им В.А. Шевелева стала лучшей на дистанции 150 м.

Также Анна взяла два «золота» на других дистанциях, а также стала серебряным призером в заплыве на 5 км в ластах и эстафете 4 по 150 м.

Кроме того, Мастер спорта Юрий Егоренков выиграл серебряную медаль на дистанции 150 м с выбыванием среди юниоров.

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