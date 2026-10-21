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Католический священник расскажет томичам о паломничестве по Пути святого Иакова

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В субботу, 24 октября, в Томске состоится встреча с католическим священником Войтехом Зиолеком, который расскажет о своём путешествии по Пути святого Иакова — Камино-де-Сантьяго. Мероприятие пройдёт в рамках просветительского проекта «Академия разнообразия».

Отец Войтех Зиолек (Войтек) — священник ордена иезуитов, настоятель томского католического прихода. Он служит в Томске более десяти лет. Ранее «Томский Обзор» рассказывал об истории томской католической общины и её храма.

Этим летом отец Войтех совершил паломничество по одному из самых известных христианских маршрутов Европы — Пути святого Иакова, ведущему в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

На встрече священник поделится личным опытом путешествия, расскажет о пройденном маршруте, впечатлениях и духовных открытиях. Участники смогут задать ему вопросы и больше узнать о многовековой традиции паломничества.

Мероприятие состоится в приходском доме католической общины на улице Бакунина, 7, рядом с историческим польским костёлом. Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария был построен в 1833 году и стал первым католическим храмом Западной Сибири. В советское время в его здании размещались различные учреждения, в том числе планетарий. В 1990-е годы костёл вернули католической общине. Подробнее о его истории можно прочитать в нашем материале.

Встреча пройдёт в рамках «Академии разнообразия» — просветительского проекта католической общины Томска. С сентября по май здесь ежемесячно проводят открытые лекции с приглашёнными спикерами на различные темы.

Начало встречи — 24 октября в 16:00, адрес: ул. Бакунина, 7 (приходская часовня). Вход открыт для всех желающих независимо от вероисповедания.

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