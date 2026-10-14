Томский подрядчик предложил мэрии взять консервацию деревянных домов на себя

14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Подрядчик, работающий над восстановлением «Дома за рубль» на ул. Кулева, 16 выступил с предложением по консервации деревянных зданий на территории исторического поселения «Город Томск».

— У нас таких объектов большое количество, хотелось бы больше. Стараемся найти как можно больше рычагов, чтобы их можно было сохранять и восстанавливать. Мэрия и дума понимают, что любой заброшенной дом сегодня — это рассадник криминогенной обстановки, а еще мы теряем культурное наследие, — сообщил на прошедшей в среду, 14 октября, встрече на Кулева, 15 председатель городской Думы Сергей Сеченов. — Сегодня прозвучало предложение по поводу консервации домов, которые были расселены и ждут своей участи — пойти по программе «Дом за рубль» или через восстановление в муниципалитете. Будем прорабатывать. Решение принимать нужно.

Суть предложения заключается в следующем: за определенную сумму подрядчик обязуется обеспечивать постоянный надзор за всеми расселенными домами, подлежащими сохранению, которые еще не нашли инвестора или не восстанавливаются в рамках муниципальных программ.

— Мы проработали варианты консервации с закрытием входов на первый этаж листовым металлом на специальные саморезы, которые невозможно выкрутить обычными инструментами, — рассказал один из инициаторов предложения Роман Редьки. — В случае необходимости — если кто-то нарушит консервацию, будет пытаться залезть в дом — будем чинить и заколачивать обратно.



Предлагаемая система надзора также подразумевает уборку территории у домов, чтобы «оголить» здание, убрав таким образом «темные места», где могут собираться люди.

Согласно предварительной смете, такой уход за одним домом в год может стоить от 80 тыс. рублей.

— Таким образом мы поможем сохранить дома. Как правило, после расселения они остаются в относительно хорошем состоянии и приходят упадок после того, как начинают пустовать. В итоге наш надзор облегчит работу будущему инвестору, — отметил Роман Редькин.

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