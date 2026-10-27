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В Томске начали готовиться к фестивалю «Хрустальный Томск»

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В Томске началась подготовка к традиционному фестивалю ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». В этом году он пройдет в городе в 12-й раз, сообщил мэр Дмитрий Махиня в своем телеграм-канале.

Темой нового конкурса станет «Широка страна моя родная». Она связана с инициативой объявить 2027 год Годом географии: такое предложение президент России Владимир Путин озвучил в прошлом году на съезде Русского географического общества.

Заявки от мастеров ледовой скульптуры начнут принимать с 10 ноября. Точные сроки проведения фестиваля пока не определены — они традиционно будут зависеть от погоды и толщины льда на озере, где заготавливают блоки для будущих работ.

Как отметил глава города, за годы проведения «Хрустальный Томск» вошел в топ-10 лучших зимних событий России.

Напомним, фестиваль проводится в Томске с 2014 года, а ледовые композиции традиционно устанавливают на площади Ново-Соборной. В 2024 году темой фестиваля стали «Зимние забавы». Тогда десять команд из Томска, Северска, Тывы, Кемерова и Хабаровска создали фигуры героев «Простоквашино», Чебурашки и крокодила Гены, хоккеистов из мультфильма «Шайбу! Шайбу!» и другие композиции.

В прошлом сезоне фестиваль посвятили теме «Наша родина — Россия». Среди ледовых работ появились Александр Пушкин, Матушка-Сибирь, рыбаки и охотники. О том, как готовили фигуры для фестиваля, рассказывал «Томский Обзор». Победителем последующего народного голосования стала композиция «Рыбалка» томской команды «Снежинка» — художников Олега Антуха и Сергея Бычкова. Посмотреть работу-победителя можно здесь.

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