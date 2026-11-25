Томские архитекторы придумали новые правила оформления «Перекрёстков»

25 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: «Архнуво»

Дизайнеры томского архитектурного бюро «Архнуво» разработали новые правила оформления фасадов и интерьеров для нескольких торговых точек сети супермаркетов «Перекрёсток» и «Перекрёсток Select».

С задачей к томичам обратились в 2025 году. Департамент концепта компании «Перекрёсток»хотелл разработать альбом с правилами оформления фасадов для своих магазинов — отдельно стоящих, встроенных в историческую застройку, в жилые и нежилые дома. В том же году фирма заказала похожее руководство для новой сети компактных магазинов «Перекрёсток Select», которые открывались в столице.

— Книга правил — документ, который упрощает реконструкцию торговых точек торговой сети. Магазины находятся в разных зданиях с неодинаковой площадью, и в этом разнообразии нужно сохранить узнаваемость бренда. Руководство облегчает работу проектировщиков: простой и наглядный альбом, отражающий все возможные условия оформления, помогает сориентироваться в выборе дизайн-решений, — объясняет директор АБ «Архнуво» Василий Рыбаков.

Для «Перекрёсток Select» в бюро создавали книгу правил по оформлению и оснащению торговых пространств. Проект основан на концепции магазина, новом дизайне и стиле. Руководство включает в себя правила зонирования, расстановки торгового оборудования и мебели, подбора цветов и материалов, а также принципы навигации в супермаркетах и отделки кафе, служебных и прочих помещений.

— В редизайне фасадов «Перекрёстка» мы сделали металлические ламели частью фирменного стиля магазина. Мы придумали зелёную волну, отошли от повсеместных угловых образов. Между ламелями на разной высоте разместили светильники. Благодаря расстоянию между ними создаётся эффект размытия. Вместе с волной он делает фасад узнаваемым издалека, — отмеьтил руководитель отдела коммерческого дизайна «Архнуво» Дмитрий Харченко.

По книгам правил «Перекрёсток» обновил отдельно стоящий супермаркет в Сочи, интерьер магазинов в Красногорске, на Ленинградском вокзале в Москве и в других городах, а также оформил летний корнер в столичном Парке Горького.

Фото: предоставлено «Перекрёстком»

Рендеры визуализации: «Архнуво»

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