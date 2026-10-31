От том-рамёна до розовых ттокпокки: в Томске открылся корнер корейской еды «Анён»

31 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Алексей Степанов

В томском «Доме культур» открылась рамённая «Анён», которая предлагает томичам познакомиться с повседневными блюдами корейской кухни. Здесь можно попробовать разнообразные рамёны, оригинальные ттокпокки и вдохновлённые кулинарными трендами «страны утренней свежести» новинки.

— Концепция этого заведения у нас родилась случайно. Мы планировали открыть ещё одно «Дыхание вока», но мимо нас коварно пробрался конкурент с жареной уткой, и, чтобы не делать ещё одно кафе с китайской кухней, мы решили запустить что-то другое, — рассказывает директор заведения Алексей Степанов. — Я оценил востребованность корейской кухни и её слабую представленность в Томске. К тому же продуктовая и технологическая база практически те же. Поэтому адаптировать существующие навыки под корейскую кухню было относительно легко. Так появилась идея открыть «Анён» («привет» — по-корейски).

Корнер «Анён» в Доме культур Фото: Алексей Степанов

Меню будущего заведения формировалось на основе наработок шеф-повара «Дыхания вока» Вадима Прусакова. Он подарил сливочному рамёну «Анёна» нежный и деликатный вкус, а ещё придумал, как адаптировать легендарного «Цыплёнка генерала Цо». «Доводил» меню заведения известный томский повар Роман Резяпов. Он работал на базе концепции Вадима и привнёс в неё свои идеи, в числе которых корейские крылышки и огурцы в васаби.

Одной из особенностей «Анёна» стала лапша собственного изготовления. Её готовят непосредственно в зале — гости могут увидеть весь процесс.

При этом строго держаться исключительно традиционных рецептов здесь не собираются. В основу концепции легла современная корейская гастрономия, в которой привычные продукты и блюда постоянно получают новые прочтения.

— В последнее время в азиатских кухнях всё больше фьюжна. Если китайцы и японцы остаются более традиционными, то корейцы очень много экспериментируют. Например, корн-доги — не традиционное корейское блюдо, его раньше физически не было. Но теперь это почти визитная карточка Кореи. Шарики в стиле дальгона-кофе — тоже чисто корейская история: густая пена из растворимого кофе, сахара и кипятка, которую кладут на молоко. Ещё очень корейская история — айс-американо. Это пока скорее тренды и эксперименты, чем устоявшиеся традиции, но именно это делает корейскую кухню интересной. И именно тренд на фьюжн мы перенесли в «Анён», — рассказал Алексей Степанов.

Розовые «пикми»-ттокпокки Фото: Алексей Степанов

Так, в меню появились розовые «пикми»-ттокпокки — вариация блюда в стиле карбонары. Для него выбрали ярко-розовый цвет, отсылающий к эстетике кей-попа и подчёркивающий фьюжн-концепцию заведения.

Ещё один эксперимент — том-рамён с креветками в темпуре. Он появился после того, как гости начали спрашивать том-ям. В рамённой решили не включать в меню классический тайский суп, а переосмыслить его в собственной концепции. Бульон приправили характерными для том-яма специями, придав ему остроту и кислинку, рис заменили лапшой, а вместо варёных креветок выбрали обжаренные в темпуре — с более ярким вкусом и хрустящей корочкой. Не обошлось и без сыра. По выражению создателей блюда, получилось что-то в духе «надела всё самое лучшее сразу».

Средняя цена блюд в новом заведении составляет порядка 500 рублей. За эти деньги можно купить большую порцию рамёна. Чуть дороже будут ттокпокки: рисовые клёцки невозможно воспроизвести самостоятельно, это импортный продукт, и он является самым дорогим компонентом.

Том-рамён с креветками в темпуре Фото: Алексей Степанов

— Клёцки у нас корейские, только из Кореи — это их национальный продукт, — уточнил Алексей Степанов. — Из аутентичных продуктов мы используем также соевую базу и корейские мисо-пасты.

Для знакомства с кухней запустили акцию «Рамён дня»: ежедневно одна из позиций рамёна будет продаваться за 347 рублей. Таким образом, в «Анён» планируют ближе познакомить томичей с едой, которую корейцы едят каждый день.

— В Томске корейскую кухню обычно знают либо по «прилавочным» вариантам — узбекско-корейским от диаспоры из Узбекистана, — либо по фастфуду. Но по одному фастфуду нельзя судить о том, что люди реально едят в Корее, — рассказал Алексей Степанов. — Наша идея — показать повседневную корейскую кухню: обычную, типичную, которую действительно можно есть каждый день.

Кафе «Анён» работает каждый день в «Доме культур» на ул. Усова, 4.

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