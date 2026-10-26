Томские биологи в 17 раз снизили уровень загрязнения в красноярской реке Амбарная

Ученые Томского государственного университета очистили почти 8 тысяч метров русла реки Амбарная в Красноярском крае, пострадавшей в результате крупной аварии на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые применили собственную запатентованную технологию «Аэрощуп». Принцип ее работы основан на физико-химических процессах: со дна подается водовоздушная смесь, миллионы микропузырьков буквально «отмывают» частички отложений от нефти. Плотность образовавшихся агрегатов становится меньше плотности воды, и углеводороды самостоятельно поднимаются на поверхность, где их перехватывают специализированные ловушки.

Подъем углеводородов проходил в рабочем режиме: мощной сплошной пленки на воде не возникало. Единичные нефтяные фракции и слики мгновенно осаждались на сорбционных боновых заграждениях, исключая необходимость откачки жидких отходов насосами.

Особенностью проекта стало сочетание гидродинамической очистки и биотехнологий. Сорбирующие боны, удерживавшие всплывающие нефтепродукты, были заранее заселены микроорганизмами из препарата «Абориген». Эти бактерии питаются углеводородами, разлагая их на безопасный углекислый газ и воду. Кроме того, препаратом «Абориген» биологи ТГУ вручную обрабатывали обнажившиеся участки береговой полосы и обмелевшие косы.

В результате проведенных работ концентрация нефтепродуктов в донных отложениях опустилась ниже 50 мг/кг — это предел аналитической чувствительности сертифицированных методик, что на практике означает практически полную очистку грунта от нефтяного следа.

По словам биологов, проведению очистных работ способствовал аномально теплый арктический сезон и комфортная температура воды, что создало идеальные условия для углеводородокисляющих бактерий. Падение уровня воды в реке помогло ученым точечно обнаружить и обработать открывшиеся донные отложения, фактически запустив естественные механизмы природного самоочищения на максимальную мощность.

— Программа расчистки реки Амбарная рассчитана на 16 километров 810 метров, — цитирует пресс-служба директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева. — Пройденные 7,8 км русла (156 технологических створов) завершили этап проекта, намеченный на 2026 год. Оборудование уже законсервировано на зимний период. В следующем сезоне нам предстоит очистить оставшиеся 9 километров реки. Это более широкий и полноводный приустьевый участок, где предстоит задействовать большой парк аэролодок и специализированных сорбционных систем.

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