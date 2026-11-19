Новый резидент ТОР «Северск» займется выпуском металлоконструкций для промышленности

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2026 // Фото: atomtor.ru

ООО «Сибирско-уральская энергосервисная компания» (СУЭСК, Северск, ЗАТО) стало новым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Северск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Уточняется, что продукция нового цеха будет ориентирована на предприятия атомной отрасли, объекты теплоэнергетического комплекса и смежные промышленные секторы Томской области. Компания будет производить несущие, ограждающие, технологические и вспомогательные металлоконструкции: элементы каркасов котлоагрегатов, газоходы, дымовые трубы, тяжелые сварные колонны, фермы перекрытий и другие изделия. При выходе на проектную мощность на предприятии будут работать 25 человек.

ООО «СУЭСК» зарегистрировано в Северске в 2022 году и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. По итогам 2025 года компания получила 748 тыс. рублей чистой прибыли при выручке 7,3 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, СУЭСК в равных долях владеют ее директор Виктор Шапошников и Александр Повар.

Как сообщалось, на начало сентября число резидентов ТОР «Северск» составляло 23, с которыми были заключены инвестиционные соглашения на 29,3 млрд рублей. Из этой суммы 17 млрд рублей уже было вложено. В «Атом-ТОР» сообщали «Интерфаксу», что до конца текущего года планируют привлечь в ТОР «Северск» еще трех резидентов.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает 14 участков общей площадью 688 га.

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