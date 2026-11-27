Фигурантов дела об обмане почти 900 человек на 500 млн рублей осудили в Томске

27 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Октябрьский районный суд Томска признал виновными в мошенничестве супругов — директора и председателя кредитного потребительского кооператива «Первый Томский», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Мужчина приговорен к 7 годам колонии колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, его супруга — к 6,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.

— Суд установил, что созданный подсудимыми кредитный потребительский кооператив фактически работал по принципу «финансовой пирамиды». На протяжении семи лет семейная пара, используя рекламу и другие методы, создавала видимость надежности и прибыльности своей организации, привлекая пайщиков, преимущественно пенсионного возраста, которые передавали им в качестве вкладов якобы под высокий процент свои личные сбережения, — говорится в сообщении.

Полученные деньги супружеская пара расходовали по своему усмотрению. Всего в 2013–2019 годы от действий руководителей кооператива пострадали около 900 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.

Супругам инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Обоим осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в некоммерческих организациях в сфере финансовой взаимопомощи на 2 года. Суд также удовлетворил иски прокуратуры и потерпевших о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

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