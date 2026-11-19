Алиса Селезнёва и поиски созвездия: Томский планетарий подготовил новогодние программы для детей

19 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ

В декабре Томский планетарий проведёт две новогодние программы для детей. Самых маленьких зрителей ждёт интерактивный спектакль с Алисой Селезнёвой, а ребят постарше — путешествие по зимнему звёздному небу с играми и мастер-классом.

Спектакль «В некотором царстве, в космическом государстве» рассчитан на детей 5–7 лет. По сюжету повзрослевшая Алиса Селезнёва стала профессором и вместе с ребятами отправляется в путешествие по Солнечной системе. Участникам предстоит выяснить, почему именно Земля стала обитаемой планетой, и заодно справиться с Космической Тьмой, которая пытается помешать героям.

В программу также войдут показ полнокупольного фильма «Главное чудо Вселенной» и встреча с Дедом Морозом.

Спектакль пройдёт 20 и 27 декабря в 11:00 и 13:00. Продолжительность программы — 60 минут, стоимость билета — 400 рублей.

Посетить представление можно и организованной группой. Для групп предусмотрены показы 16, 17, 18, 23, 24 и 25 декабря в 11:00, 13:00 и 15:00, а также 19 и 26 декабря в 11:00 и 13:00.

Для детей 8–10 лет в планетарии подготовили игровую программу «Космостарт: Волшебный пояс Ориона». Её посвятят зимним созвездиям.

Участников встретит Волшебница Ночь, вместе с которой они отправятся искать пропавшее новогоднее созвездие. По ходу путешествия ребята познакомятся с Орионом, Тельцом, Возничим, Близнецами и Большим Псом, а также примут участие в космических играх и конкурсах.

После основной программы состоится мастер-класс, на котором каждый участник сможет сделать созвездие Ориона своими руками.

Продолжительность «Космостарта» — 50 минут, стоимость участия — от 280 до 400 рублей. Программа рассчитана на организованные группы. Записаться можно на 16, 17, 18, 23, 24 и 25 декабря — сеансы начинаются в 11:00, 13:00 и 15:00.

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