18+
18+
РЕКЛАМА

Сегодня в Томске открылись три заправки

Город, Томские новости, интересные новости Томска АЗС заправки в Томске новые бренды купить бензин Сегодня в Томске открылись три заправки

Сегодня, 10 ноября, в Томске открылись три автозаправочные станции «Лукойл». Они расположены на пр. Фрунзе, Кузовлевском и Чекистском тратках, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ситуация с топливным кризисом нас многому научила, очереди из машин скапливались, в том числе, из-за недостаточного количества работающих АЗС. И сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в Томске расширялась сеть автозаправочных станций, — цитирует пресс-служба мэра Дмитрия Махиню.

По его словам, перерабатывающий завод компании находится в Кемереове, что позволяет уменшить плечо доставки топлива до Томска.

— Сюда будут поставлять топливо высокого качества класса «Евро-5». Уверен, новые станции помогут обеспечить бесперебойные поставки топлива для томских автомобилистов, — подчеркнул мэр.

Уточняется, что Томская область стала пятым регионом Сибири, в котором появилась сеть таких АЗС.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Политехнические династии. Лукутины-Алимовы: пять поколений политехников

23 октября 2026
Томские новости

В Кабинете Пушкинского открылась выставка «Флора Сибири: художественное исследование»

16 октября 2026
Томские новости

Томский ученый придумал новый способ визуализации неуловимых волновых эффектов

20 октября 2026
Город

Анатомия Томска. Кто следит за томскими маршрутками

29 октября 2026
Томские новости

Вместе в цифровое будущее: «Ростелеком» объявляет о старте XVI конкурса для региональных журналистов и блогеров

3 ноября 2026
Томские новости

Куда сходить в Томске прямо сегодня: снова в Хогвартс с Гарри Поттером

3 ноября 2026
Томские новости

«Ростелеком» и «Газпром трансгаз Томск» будут совместно внедрять российские ИТ-решения на производстве

9 ноября 2026
Томские новости

Куда сходить прямо сегодня: путешествие с «Арахисовым соколом»

10 ноября 2026
Томские новости

Томичей услышат песни Вертинского в камерном салоне

28 октября 2026