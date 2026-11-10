Сегодня в Томске открылись три заправки

10 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: Евгения Ярославцева, из архива издания

Сегодня, 10 ноября, в Томске открылись три автозаправочные станции «Лукойл». Они расположены на пр. Фрунзе, Кузовлевском и Чекистском тратках, сообщает пресс-служба мэрии.

— Ситуация с топливным кризисом нас многому научила, очереди из машин скапливались, в том числе, из-за недостаточного количества работающих АЗС. И сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в Томске расширялась сеть автозаправочных станций, — цитирует пресс-служба мэра Дмитрия Махиню.

По его словам, перерабатывающий завод компании находится в Кемереове, что позволяет уменшить плечо доставки топлива до Томска.

— Сюда будут поставлять топливо высокого качества класса «Евро-5». Уверен, новые станции помогут обеспечить бесперебойные поставки топлива для томских автомобилистов, — подчеркнул мэр.

Уточняется, что Томская область стала пятым регионом Сибири, в котором появилась сеть таких АЗС.

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