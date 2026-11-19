Безопасная связь: «Ростелеком» предоставил защищенный интернет-канал исследовательскому реактору Томского политеха

19 ноября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал защищенное интернет-соединение с использованием виртуальной частной сети между Учебно-научным центром «Исследовательский ядерный реактор» Томского политехнического университета и Единой дежурно-диспетчерской службой Томска (ЕДДС). Канал используется для локальной системы оповещения образовательного центра.

Провайдер установил специальное оборудование на геораспределенных объектах и настроил информационное канал, по которому пакеты данных передаются в зашифрованном виде со скоростью до 100 Мбит/с. Технология виртуальной частной сети (VPN) скрывает внутренний трафик и защищает его от несанкционированных подключений и внешних угроз.

— Безопасность персонала и населения — безусловный приоритет в нашей работе. Локальная система оповещения должна в любой момент гарантированно и без задержек доводить сигналы до работников центра и дежурно-диспетчерской службы города. Поэтому к надежности инфраструктуры связи мы предъявляем самые высокие требования, и новый защищенный канал с ЕДДС им соответствует. Мы регулярно проверяем работу локальной системы и проводим тренировки персонала реактора, совместно со спасательными службами, чтобы каждый сотрудник точно знал, как действовать по сигналу, — подчеркнул начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» Томского политеха Артем Наймушин.

— Для клиентов VPN-канал — это не просто техническая услуга, а вклад в стабильность и безопасность работы предприятия. Последнее время мы фиксируем рост спроса на эту услугу. Сегодня в регионе виртуальной частной сетью «Ростелекома» пользуются около двух тысяч юридических лиц: как крупных и государственных организаций, так и компаний малого и среднего бизнеса, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Надежность VPN-решения «Ростелекома» подтверждена Системой добровольной сертификации услуг связи, информационных технологий и систем качества предприятий «Интерэкомс». Услуга гарантирует высокий уровень конфиденциальности и отказоустойчивости сети.

Оформить заявку, получить консультацию эксперта и заключить договор на организацию корпоративной VPN-сети можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 16 61.

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