В Томске планируют законсервировать два исторических дома

2 ноября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске ищут подрядчика для консервации двух пустующих деревянных домов на ул. Яковлева, 39/1 и Дальне-Ключевской, 107. Начальная стоимость работ составляет 195 900 рублей, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Октябрьского района Томска. Согласно смете, подрядчику предстоит закрыть оконные и дверные проёмы зданий листами ориентированно-стружечных плит (ОСП), чтобы ограничить доступ посторонних.

Работы проведут по муниципальной программе «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2024–2030 годы. Заявки от подрядчиков принимаются до 9 ноября, завершить консервацию планируют до 1 декабря 2026 года.

Дом на Яковлева, 39/1 (пер. Школьный, 8/1) — один из трёх сохранившихся двухэтажных деревянных домов бывшей усадьбы каинского мещанина Корнея Бутенко. Согласно исследованию краеведа Романа Петрушина, в начале XX века он владел усадьбой по Белозерскому переулку. После 1920 года её национализировали. В 1930-х годах на участке находились три двухэтажных деревянных дома и хозяйственные постройки.

Усадьбой на Дальне-Ключевской, 107 в конце XIX — начале XX века владели Карелины, позднее недвижимость перешла к их наследникам. Согласно краеведческой справке, по учётным данным дом датируется 1917 годом, однако достоверных архивных сведений о времени его постройки нет.

В 2024 году здание на Дальне-Ключевской, 107 включили в предмет охраны исторического поселения федерального значения «Город Томск» как исторически ценный градоформирующий объект. Дом площадью 156,7 кв. м находится в муниципальной собственности. Его состояние оценивается как неудовлетворительное, зданию требуется капитальный ремонт.

Город неоднократно выставлял дом на торги по программе «Дом за рубль». Согласно документации муниципальных торгов, здание предлагали передать в аренду на 49 лет.

Ранее «Томский Обзор» сообщал, что один из подрядчиков, работающих по программе «Дом за рубль», предложил мэрии организовать постоянный надзор за расселёнными историческими зданиями. Предполагается, что это позволит защитить пустующие дома от проникновения посторонних и сохранить их до появления инвесторов.

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