18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске 1 ноября пройдёт благотворительная выставка-раздача кошек

Благотворительность, Город, Конкурсы и акции, Котики, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить помощь животным где взять кошку в Томске В Томске 1 ноября пройдёт благотворительная выставка-раздача кошек

В субботу, 1 ноября, в Томске в школе робототехники StarKids (ул. Алтайская, 8/3) состоится благотворительная выставка приюта «Добрые дела». Посетители смогут познакомиться с животными, ищущими дом, принять участие в распродаже и помочь приюту кормом или пожертвованием.

Как уточняют организаторы, на ярмарке все желающие смогут купить В рамках распродажи будут представлены комнатные цветы, книги, игрушки и лежанки для животных. Также можно приобрести сертификаты на льготную стерилизацию от «КастрТомск»: для кота — за 1500 рублей, для кошки — за 2500 рублей. Все собранные средства направят на помощь животным.

Здесь же можно будет пообщаться с кошками Соней, Рысью, Алисой и другими, а затем забрать их к себе домой.

Гостям предлагают принести корм для взрослых кошек и котят, особенно влажный корм Felix, а также одноразовые пелёнки. Поддержать приют можно и небольшим пожертвованием либо покупкой на распродаже.

Выставка пройдет в субботу, 1 ноября, по адресу ул. Алтайская, 8/3 с 12.00 до 18.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Судьбу деревянного зодчества Томска обсудят на публичных дебатах

22 октября 2026
Томские новости

В Томске восстановили около 50 дорожных знаков

26 октября 2026
Город

«Возить нормально»: кто и как следит за томскими маршрутками

30 октября 2026
Томские новости

Один человек погиб, ребенок пострадал при пожаре в историческом доме в Томске

27 октября 2026
Томские новости

Северск намерен привлечь 100 млн рублей для покрытия дефицита бюджета

20 октября 2026
Томские новости

В томском «Доме культур» готовится к открытию суши-бар «Тандемо»

16 октября 2026
Томские новости

В Томской области на треть сократилось производство мебели

29 октября 2026
Томские новости

Томская область предлагает ввести нормативы обновления научного оборудования вузов

14 октября 2026
Томские новости

В Томске перекрыли участок ул. Гоголя

19 октября 2026