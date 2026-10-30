В Томске 1 ноября пройдёт благотворительная выставка-раздача кошек

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 1 ноября, в Томске в школе робототехники StarKids (ул. Алтайская, 8/3) состоится благотворительная выставка приюта «Добрые дела». Посетители смогут познакомиться с животными, ищущими дом, принять участие в распродаже и помочь приюту кормом или пожертвованием.

Как уточняют организаторы, на ярмарке все желающие смогут купить В рамках распродажи будут представлены комнатные цветы, книги, игрушки и лежанки для животных. Также можно приобрести сертификаты на льготную стерилизацию от «КастрТомск»: для кота — за 1500 рублей, для кошки — за 2500 рублей. Все собранные средства направят на помощь животным.

Здесь же можно будет пообщаться с кошками Соней, Рысью, Алисой и другими, а затем забрать их к себе домой.

Гостям предлагают принести корм для взрослых кошек и котят, особенно влажный корм Felix, а также одноразовые пелёнки. Поддержать приют можно и небольшим пожертвованием либо покупкой на распродаже.

Выставка пройдет в субботу, 1 ноября, по адресу ул. Алтайская, 8/3 с 12.00 до 18.00.

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