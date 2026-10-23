На следующей неделе в Томске ограничат движение по пер. Тихий

23 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Утром в понедельник, 26 октября, в Томске ограничат движение по пер. Тихий у здания на пр. Ленина, 174.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здесь будут проводить ремонт тепловой сети. Предполагается, что ограничение будет действовать с 9.00 понедельника до 21.00 четверга, 29 октября. В это время движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании движения по городу.

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